Mercato PSG : Début de Messi en Ligue 1, décision de Pochettino !

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 23:21

Impressionnant lors de ses premiers entraînements avec le PSG, la star argentine Lionel Messi ne devrait pas débuter contre Brest ce week-end. La date de ses débuts en Ligue 1 est cependant connue.

Mercato PSG : Messi pas avant le 29 août contre Reims

Le compte à rebours est lancé pour Lionel Messi. Depuis son arrivée officielle au PSG, les supporters attendent avec impatience ses premiers pas sous les couleurs de leur maillot. Les Parisiens, qui disputaient samedi dernier leur première rencontre de Ligue 1 au Parc des Princes face au RC Strasbourg, en ont profité pour présenter leurs nouvelles signatures aux fans, lesquels n’avaient qu’un mot à la bouche : « Messi ». Si les Rouges et Bleus se sont imposés 4 buts à 2, le résultat reste pour le moins anecdotique dans l’esprit des supporters. Ils n’attendent qu’une chose : voir leur nouvelle recrue star fouler les pelouses de Ligue 1. Si on pensait la rencontre de ce week-end face à Brest synonyme de premières minutes de jeu pour Lionel Messi au Paris Saint-Germain, il semblerait que Mauricio Pochettino ait décidé autrement.

Très en jambe lors des premiers entraînements avec le PSG, Leo Messi prend son temps avant d’enfin avant de gracier les supporters parisiens de ses premières touches de ballon. Si de son côté le joueur souhaitait déjà débuter contre Strasbourg samedi dernier, son compatriote Maurico Pochettino, qui se voudrait prudent, aurait préféré attendre la fin du mois avant de titulariser son joyau. Sa préoccupation est qu'il le veut à 100 % de ses capacités.

Pour rappel, le joueur ne s’est pas entraîné depuis la fin de la Copa América remportée par l’Albiceleste il y a plus d'un mois. Tout semble concorder pour que Messi fasse ses premiers pas face à Reims le 29 août, au Stade Auguste Delaune, (l’un des plus petits stades du championnat de France). Il ne devrait fouler la plouse du Parc des Princes juste après la trêve internationale contre le promu Clermont. Un véritable choc des extrêmes qui laissera un souvenir inoubliable aux fans parisiens et auvergnats.

En seulement une semaine depuis son arrivée, Lionel Messi semble s’être parfaitement acclimaté dans sa nouvelle vie. Dans les vestiaires, l’Argentin peut compter sur son ami de longue date, Neymar ainsi que sur ses compatriotes (Angel Di María, Paredes, Icardi), pour l’intégrer le mieux possible dans l’équipe. Sur les réseaux sociaux, c’est Kylian Mbappe qui s’est montré très complice avec La Pulga, en combinant parfaitement lors des entraînements. De quoi ravir les fans du PSG.