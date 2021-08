PSG Mercato : Confidence de Neymar sur l'arrivée de Messi

Publié par Ange A. le 12 août 2021 à 11:55

Nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi va retrouver de vieilles connaissances dans la capitale. L’Argentin va surtout de nouveau évoluer aux côtés de Neymar, son ami et ancien compère d’attaque à Barcelone.

Lionel Messi et Neymar, l’heure des retrouvailles au PSG

Faute d’accord avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat avec le club catalan. Libre, l’Argentin s’est engagé pour deux ans, plus une année en option, avec le Paris Saint-Germain. Dans la capitale, l’Argentin va retrouver quelques compatriotes, comme Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Ce sera également l’heure des retrouvailles avec ses anciens rivaux Sergio Ramos et Keylor Navas, deux anciens cadres du Real Madrid, ennemi juré du Barça. En signant au PSG, le sextuple Ballon d’Or va surtout de nouveau évoluer aux côtés de Neymar. L’ancien Blaugrana n’a pas manqué de cacher sa joie de retrouver son ami brésilien à Paris. « J’ai vraiment hâte de jouer avec Neymar après avoir été séparés pendant un certain temps », a lâché La Pulga cité par les médias du club.

La réaction de Neymar suite à la signature de Messi

Ce message de Lionel Messi n’a pas laissé Neymar indifférent. L’attaquant brésilien est également impatient de retrouver La Pulga qu’il avait croisé lors du sacre de l’Albiceleste en Copa América. « Je te l'avais dit qu'on rejouerait ensemble », a répondu le crack auriverde à une publication de Messi sur Instagram. Les deux hommes ont évolué durant quatre saisons au FC Barcelone jusqu’au transfert record de Neymar à Paris. Le nom du Brésilien revenait du côté de la Catalogne ces derniers étés. Mais au vu des exigences du PSG, le Barça n’est jamais parvenu à le récupérer. Il a donc fallu attendre l’expiration du contrat de Messi pour voir les deux complices à nouveau sous la même tunique. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ensemble ils contribuent aux prochains succès de Paris.