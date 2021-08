PSG Mercato : Al-Khelaïfi fait une révélation explosive sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 14:55

Le PSG a réalisé le coup du siècle en réussissant à s’offrir les services de Lionel Messi pour 0€. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, est revenu sur les coulisses de l’arrivée de l’ancien capitaine du Barça chez les Rouges et Bleus.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi a eu chaud pour Messi

Nasser Al-Khelaïfi est un président comblé après avoir engagé Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète, venu gratuitement du FC Barcelone. D’autant que, l’homme d’affaires qatarien assure qu’un autre grand club européen était prêt à débourser une véritable fortune pour mettre la main sur le septuple Ballon d’Or pour un montant de 600 millions d’euros sur quatre ans.

« On a fait quatre transferts gratuits. La valeur de ces joueurs, minimum, c’est 400 à 500 M€ », lance Nasser Al-Khelaïfi au journal L’Équipe, heureux d’avoir pu convaincre le meilleur joueur de l’Euro 2020 Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi. Poursuivant, le président de l’ECA lâche ensuite une petite bombe sur l’arrivée de la Pulga à Paris.

« Je ne sais pas si vous le savez, mais en janvier un club offrait 600 millions d’euros à Leo pour un contrat de quatre ans. Je ne vais pas vous dire combien on lui offre, mais vous imaginez combien on a économisé ? Quand je regarde les prix du mercato en Angleterre… », confie Al-Khelaïfi. Là où le Paris Saint-Germain a convaincu Messi de signer pour 80 millions d’euros par saison (bonus compris), un autre club lui proposait 150 millions d’euros.

Le PSG a doublé Chelsea et l'Atlético pour Messi

D’après les renseignements recueillis par le quotidien espagnol Sport, le Paris Saint-Germain a effectivement été menacé par deux autres clubs dans le dossier Messi. La publication catalane explique en effet que Chelsea et l’Atlético Madrid ont tenté de détourner l’international argentin de 34 ans de Paris. Mais l’enfant de Rosario était emballé à l’idée de rejoindre son ami Neymar et ses compatriotes Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauricio Pochettino.

Sans compter Marco Verratti, Sergio Ramos, Rafinha, Keylor Navas, ainsi que Kylian Mbappé. Il n’a donc pas hésité un instant à snober les autres propositions au profil du PSG. Après vingt-et-un ans passés sous le seul maillot du Barça, l’ancienne pépite des Newell's Old Boys s’est engagée en faveur du club parisien pour les deux prochaines saisons plus une année supplémentaire en option.