OM Mercato : Longoria proche de boucler une nouvelle recrue !

Publié par Timothée Jean le 18 août 2021 à 05:55

Si Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de huit recrues cet été, le président de l’ OM en veut plus. Le dirigeant phocéen est d’ailleurs sur le point de boucler le retour Pol Lirola, en provenance de la Fiorentina.

OM Mercato : Longoria touche au but pour Pol Lirola

Pablo Longoria semble inarrêtable cet été. Le président de l’Olympique de Marseille réalise en effet un mercato estival très ambitieux. Il a largement remanié l’effectif marseillais avec pas moins de huit recrues et n’a pas encore terminé ses emplettes. Pablo Longoria s’active désormais pour renforcer le poste de latéral droit de l’ OM, où la priorité est fixée avec Pol Lirola.

Le défenseur espagnol, prêté la saison dernière par la Fiorentina, a réalisé de belles performances sous les couleurs marseillaises. Les dirigeants marseillais souhaitent le récupérer cet été et ont entamé des négociations avec leurs homologues toscans. Après plusieurs semaines de négociations âpres, la direction de l’ OM touche enfin au but pour le transfert définitif de Pol Lirola.

Le journaliste italien Pietro Lazzerini affirme en effet qu’un accord est proche d’être trouvé entre les deux écuries. Pour lui, le retour du défenseur espagnol à Marseille n’est plus qu’une question de temps. « Ce n'est pas une question de montant, car on sait qu'il tourne autour de 12 M€. Il s'agit plutôt des échéances de paiement, l'OM souhaitant les étaler sur quatre ans, ce que refuse la Fiorentina. On ne peut pas écarter non plus un nouveau prêt avec obligation d'achat l'été prochain. Dans tous les cas, je pense que ce n'est qu'une question de temps », a-t-il confié dans un entretien accordé au Phocéen. Le club phocéen est donc proche de boucler sa neuvième recrue estivale.

Pol Lirola n’a plus la tête à la Fiorentina

En attendant, Pol Lirola a déjà fait son choix. Le défenseur de 24 ans veut absolument poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille et l'a fait savoir à sa direction. Le latéral droit serait même prêt à entamer un vrai bras de fer avec son équipe actuelle afin de forcer son transfert. Les deux écuries poursuivent toujours les négociations afin de vite boucler ce deal.