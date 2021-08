Mercato PSG: Après Messi, tout se complique pour Leonardo à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 05:15

Cet été, le PSG a frappé très fort en réussissant à récupérer gratuitement Lionel Messi, en fin de contrat avec le Barça. Mais les choses ne s’arrangent pas pour Leonardo après ce coup du siècle.

L’opération dégraissage de Leonardo au point zéro

Après avoir investi 71 millions d’euros (bonus compris) pour recruter Achraf Hakimi et attiré Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, tous venus gratuitement, le Paris Saint-Germain veut dégraisser pour faire de la place aux nouveaux et équilibrer ses finances, conformément à l’engagement pris devant la DNCG. Mais sur ce chantier, Leonardo ne rencontre aucun succès. S’il a montré ses qualités de bon recruteur, le directeur sportif du Paris SG a bien des difficultés à vendre.

En effet, à part l’arrière gauche néerlandais Mitchel Bakker (21ans) transféré au Bayer Leverkusen pour 10 millions d’euros, bonus compris, le PSG ne parvient pas à trouver preneur pour ses indésirables. Lui aussi annoncé dans les plans du Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer est toujours dans le groupe de Mauricio Pochettino. Le défenseur allemand n’a pas envie de renoncer à son joli contrat courant jusqu’en 2023. le joueur de 24 ans refuse donc de quitter le club de la capitale. Même son de cloche pour son compatriote Julian Draxler.

Récemment prolongé jusqu’en 2024, le milieu de terrain offensif refuse lui aussi de partir malgré un vif intérêt du Bayer Leverkusen, qui a déjà recruté Mitchel Bakker et qui a également des vues sur Thilo Kehrer. Idem pour Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Ander Herrera, tous placés sur la liste des départs, mais qui sont toujours à Paris. À deux semaines de la fermeture du marché des transferts, Leonardo est à court de solutions pour refourguer tous ces indésirables à d’autres clubs. Même le cas qui était considéré comme le plus à même d’aboutir est également sur le point de capoter.

PSG Mercato : La grosse désillusion Kurzawa

En effet, d’après Saber Desfarges, journaliste pour Amazon Prime, assure que Layvin Kurzawa était effectivement intéressé par un transfert à l’Olympique Lyonnais, mais « face à l'impossibilité de conclure le deal, le latéral français devrait rester au PSG cet été. » Il explique que l’énorme salaire de l’international français de 28 ans et les 10 millions d’euros que le PSG réclame pour laisser filer Kurzawa ont refroidi les dirigeants lyonnais qui dirigent désormais leurs regards vers d’autres cibles.

Après avoir réussi l’exploit d’attirer Lionel Messi, Leonardo ne parvient pas à vendre pour tenir la promesse faite à la DNCG de vendre massivement afin de rééquilibrer les comptes du club.