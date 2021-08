Mercato OL : Marcelo répond sèchement au communiqué d'Aulas

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 13:31

Écarté du groupe professionnel de l’ OL après la lourde défaite contre Angers SCO (0-3), Marcelo conteste la décision de la direction du club rhodanien. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le défenseur promet de tout déballer sur ce qui lui arrive.

OL : Marcelo, « ce n'est pas vrai » !

Marcelo a raté son match contre Angers SCO, dimanche dernier, et l’ OL a été battu (3-0) lors de la 2e journée de Ligue 1. En plus de ses errements défensifs, le défenseur est accusé par le club rhodanien d’un « comportement inapproprié dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers ». Lyon ajoute que « le joueur a été informé de cette décision lundi après-midi par Juninho et Peter Bosz ». Le concerné soutient pourtant avoir été informé sur la toile et il remet en cause le mobile mis en avant par l’Olympique Lyonnais pour l’envoyer en équipe réserve. « J’en suis à ma cinquième saison ici à l’ OL. Malheureusement aujourd'hui, je vois sur internet que le club annonce au monde que je pars pour une autre raison. Ce n'est pas vrai », a répondu le Brésilien au communiqué officiel de Jean-Michel Aulas.

Le défenseur brésilien annonce un grand déballage

Marcelo a promis ensuite de faire un grand déballage dans les prochains jours. « Bientôt, je vais à nouveau parler et vous dire ce qui se passe. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication pour pouvoir clarifier les choses en toute transparence », a-t-il annoncé sur son compte Instagram. Par ailleurs, l’ OL serait en train de négocier, en coulisses, la résiliation du contrat de l’arrière central de 34 ans. Pour rappel, ce dernier est arrivé chez les Gones en juillet 2017. Son contrat a été prolongé en mars dernier et il est désormais lié au club lyonnais jusqu’en juin 2023.