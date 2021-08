OM Mercato : Une piste à 2 M€ s’éloigne pour Pablo Longoria

Publié par Timothée Jean le 19 août 2021 à 06:31

Déterminé à renforcer le couloir droit de l’ OM, Pablo Longoria est finalement parvenu à boucler le retour de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Cependant, tout ne réussit pas au président phocéen.

OM Mercato : Longoria vers un échec pour Daniel Wass

À la recherche d’un nouveau latéral droit cet été, Pablo Longoria a fait de Pol Lirola sa priorité absolue. Le défenseur espagnol, prêté par la Fiorentina la saison dernière, a réalisé des performances remarquables en Ligue 1. Les dirigeants phocéens ont alors entamé des démarches pour le recruter définitivement. Et si les positions étaient très éloignées au départ, les deux écuries auraient finalement trouvé un terrain d’entente à hauteur de 12 millions d’euros, selon la presse espagnole. Pol Lirola s’apprête donc à retrouver à l’Olympique de Marseille cet été. L’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochaines heures.

Outre ce dossier, l’ OM aimerait également attirer un second latéral droit cet été. Pablo Longoria a entamé des démarches auprès de Valence CF pour recruter Daniel Wass. Mais les négociations entre les deux écuries trainent en longueur. La presse espagnole révélait récemment que le club Che réclame une offre de 2 millions d’euros pour libérer son défenseur de sa dernière année de contrat. Une somme que Pablo Longoria refuse jusqu’ici d’investir pour un joueur avec qui il peut négocier gratuitement dans six mois. Les discussions entre les deux écuries sont désormais en stand-by et Daniel Wass semble s’éloigner de plus en plus de la Canebière.

Daniel Wass vers un retour au Celta Vigo

D’après les informations de Karim Bennani, journaliste pour Prime Video Sport, le joueur de 31 ans pourrait prochainement rejoindre le Celta Vigo, où il a déjà évolué entre 2015 et 2018. La presse locale indique que le Celta Vigo aurait pris des renseignements concernant le joueur, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par Valence.

Malgré l’intérêt confirmé de l'Olympique de Marseille, Daniel Wass pourrait donc continuer son aventure en Espagne cet été. Valence souhaiterait également compter sur son joueur par la saison à venir. Cependant, le club espagnol ne le retiendra pas à condition de recevoir une belle offre.