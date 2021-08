AS Monaco Mercato : Officiel, un joueur clé de Kovac rempile à l’ASM

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 21:11

L’AS Monaco et Sofiane Diop ont prolongé le contrat qui les lie, ce mercredi 18 août. Le club monégasque et le joueur ont signé un nouveau bail allant jusqu’en juin 2026.

L' AS Monaco prolonge le contrat de Sofiane Diop

Sofiane Diop (21 ans) était encore sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2023. Mais fort de son début de saison satisfaisante, le milieu de terrain a été prolongé pour trois années supplémentaires. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sofiane Diop. Le jeune milieu de terrain offensif est désormais lié au club monégasque jusqu’en juin 2026 », a annoncé le club du Rocher. « En ce début de saison, Sofiane Diop s’est déjà montré décisif. Passeur lors du match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions face au Sparta Prague (2-0), il a inscrit un superbe but lors du match retour (3-1) », a justifié l’ASM. Sofiane Diop a exprimé sa joie de s’inscrire dans la durée dans la Principauté. « Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec l’AS Monaco. Depuis mon arrivée, le club m’a permis de progresser. Je compte bien continuer à tout donner pour apporter mes qualités au groupe », a-t-il déclaré.

Petrov et Mitchell se réjouissent de la signature de Diop

Respectivement Vice-président Directeur général et Directeur sportif du club azuréen, Oleg Petrov et Paul Mitchell ont réagi à la signature de l’ex-international tricolore U20. Ils se réjouissent de la prolongation de l’aventure de ce dernier sur le Rocher. « Pouvoir faire grandir sereinement les jeunes talents du groupe est une de nos priorités stratégiques et la prolongation de Sofiane est une satisfaction. Depuis son arrivée au Club, il a démontré des qualités techniques, mais aussi un tempérament de compétiteur qui lui ont permis de franchir les étapes. Nous sommes convaincus qu’il pourra continuer à s’épanouir au sein du projet sportif de l’AS Monaco et nous réjouissons de cette prolongation », a confié Oleg Petrov.

« Sofiane a saisi l’occasion d’être dans le groupe professionnel la saison dernière pour démontrer tout son talent. […] Grâce à ses qualités, son fort potentiel, mais aussi à sa détermination, il s’est parfaitement intégré. Nous sommes heureux qu’il s’inscrive dans la durée à l’AS Monaco et ravis de le voir poursuivre sa progression sous nos couleurs », a souligné Paul Mitchell.