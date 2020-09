ASSE Mercato : Sergi Palencia retourne en Espagne (Officiel)

L’ ASSE a réussi à se débarrasser de Sergi Palencia, un des joueurs indésirables de l'équipe de Claude Puel. Il est prêté au CD Leganés en deuxième division espagnole.

ASSE : Sergi Palencia prêté au CD Leganés

Flop à l’ASSE, Sergi Palencia est retourné en Espagne en prêt. Il quitte ainsi l’équipe de Claude Puel qui ne compte pas sur lui. Il rejoint le CD Leganés pour la saison 2020-2021. « L’AS Saint-Étienne et le Club Deportivo Leganés ont trouvé un accord pour le prêt d'une saison sans option d'achat du défenseur de 24 ans. L’AS Saint-Étienne souhaite pleine réussite à Sergi Palencia dans ce nouveau challenge », a communiqué le club ligérien sur son site internet officiel. Il faut souligner que le natif de Badalone (en Catalogne) est le cinquième joueur indésirable que les Verts ont réussi à pousser dehors. Il part du Forez après Loïs Diony (Angers SCO), Yann M’Vila (Olympiakos en Grèce), Assane Diousse (MKE Ankaragüc en Turquie) et Alexis Guendouz (USM Alger en Algérie).

Sergi Palencia barré par Debuchy et Maçon

L’arrière latéral droit formé au FC Barcelone a été transféré à l'ASSE l'été 2019, après une saison (2018-2019) passée chez les Girondins de Bordeaux en prêt. Ne rentrant pas dans les plans de Claude Puel, il a fait 9 apparitions seulement toutes compétitions confondues, dont 6 en Ligue 1 lors de l'exercice dernier. Lié aux Verts jusqu’au 30 juin 2023, Sergi Palencia va tenter de relancer sa carrière, qui a pris du plomb dans l’aile, dans son pays natal. Notons que Sergi Palencia n'a jamais joué de match en pro en Espagne, ni avec le Barça ni avec une autre formation. À l'AS Saint-Étienne, il a fait face à la concurrence de Mathieu Debuchy (35 ans), puis du jeune Yvann Maçon (22 ans) devenu titulaire suite à la blessure du premier.