ASSE Mercato : Saint-Etienne proche de boucler un joli deal en Espagne

Publié par ALEXIS le 17 août 2022 à 11:56





ASSE Mercato : Prêté en Espagne ces deux dernières saisons, un joueur indésirable pourrait quitter l'AS Saint-Étienne pour son pays natal.

ASSE Mercato : Sergi Palencia convoité par le Deportivo Tenerife

Après avoir passé deux saisons (2020-2022) loin de l’ ASSE, en Espagne précisément au CD Leganés, Sergi Palencia a retrouvé les Verts, cet été, mais en deuxième division. Il était même titulaire lors des deux matchs disputés en Ligue 2 respectivement contre le Nîmes Olympique (1-1) et Quevilly-Rouen (2-2). Mais le défenseur espagnol pourrait quitter l’AS Saint-Étienne d’ici la fin du mercato d’été, le 1er septembre 2022, en cas d’offre concrète. Il n’a plus qu’un an de contrat chez les Verts (jusqu’au 30 juin 2023) et l’ASSE ne se priverait pas d’une indemnité de transfert pour l’arrière droit.

Acheté à 2 millions d’euros au FC Barcelone (son club formateur) en juillet 2019, il vaut 2,8 millions d'euros sur le marché des transferts selon le site spécialisé Transfermarkt. À deux semaines de la fin du mercato, Sergi Palencia pourrait retourner en Espagne. D’après les informations de Entrenadores Futbol, il plait au Deportivo Tenerife. Le club de la Liga 2 (D2 espagnole) tenterait donc de rapatrier le natif de Badalona (Catalogne), à en croire le site internet espagnol.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne sur plusieurs pistes après Bouchouari

En cas de départ de Sergi Palencia, l’ ASSE devra recruter un nouveau défenseur, car Yvann Maçon (23 ans) se retrouverait seul au poste d’arrière droit de prédilection. Mais pour l’heure, Laurent Batlles cherche des renforts au milieu pour pallier les départs de Lucas Gourna-Douath (RB Leipzig) et Zaydou Youssouf (FC Famalicao, Portugal) et aussi en attaque. Plusieurs noms circulent dans le Forez : Mohamed Kaba (milieu de Valenciennes FC), Yoann Touzghar (avant-centre de l’ESTAC), Gaëtan Charbonnier (avant-centre, AJ Auxerre) ou encore Léo Pétrot (FC Lorient). Pour rappel, l' ASSE a recruté Benjamin Bouchouari (20 ans), un milieu de terrain marocain, en provenance de Roda JC (aux Pays-Bas), mardi.