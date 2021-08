Mercato PSG : Pogba, Camavinga, Pochettino lâche une petite bombe

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2021 à 07:15

Le PSG est loin d’en avoir fini avec son mercato. Alors que les noms de Paul Pogba (Manchester United) et d’Edouado Camavinga (Stade Rennais) sont cités comme les probables coups des dirigeants parisiens, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la suite du recrutement.

PSG : Le mercato n'est peut-être pas fini selon Pochettino

Après Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait frapper encore sur le marché des transferts. Évoquant les derniers jours du mercato estival, Mauricio Pochettino a reconnu que son club reste à l’écoute de la moindre opportunité. Selon l’entraîneur argentin, Leonardo peut encore faire un ou deux coups selon les besoins, évoquant notamment les pistes Paul Pogba et Edouardo Camavinga.

« En football, vous ne pouvez jamais savoir. Nous savons qu’il se passe beaucoup de choses et des rumeurs prennent place dans cette période de mercato. Cela peut varier complètement aussi, le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif », a déclaré le successeur de Thomas Tuchel en conférence de presse jeudi après-midi. Et justement, le PSG surveille toujours les dossiers Camavinga et Pogba.

Le PSG surveille toujours Pogba et Camavinga

D’après les informations du journal L’Équipe, « un coup lors de la dernière semaine d’août n’est toutefois pas à exclure » pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais une nouvelle signature chez les Parisiens ne pourrait être possible si et seulement si Leonardo parvient à vendre un ou deux éléments de l’effectif professionnel de Pochettino. Les choses pourraient donc bouger dans les prochains jours puisque Layvin Kurzawa (West Ham) et Thilo Kehrer (Bayern Munich) pourraient quitter le PSG.

De l’autre côté, le club de la capitale garde toujours un oeil sur l’évolution des dossiers Paul Pogba et Edouardo Camavinga. À un an du terme de son contrat, l’international français de 28 ans refuse de prolonger et Manchester United pourrait se résoudre à le laisser filer dans les derniers moments du mercato. Même son de cloche pour Camavinga à qui la direction du Stade Rennais a déjà fait comprendre qu’il n’est pas question de le voir partir gratuitement dans douze mois.

Pour 30 millions d’euros, le club breton est prêt à le laisser filer. Même si ce n’est pas d’actualité, le quotidien sportif rajoute que l’intégration de certains indésirables parisiens dans le transfert du protégé de Bruno Genesio pourrait être une solution à l’approche de la fin du mercato. Affaire à suivre donc…