Ex - OM Mercato : Bientôt la fin de galère pour Germain ?

Publié par Ange A. le 22 août 2021 à 07:35

Libéré par l’Olympique de Marseille au terme du dernier exercice, Valère Germain ne s’est toujours pas trouvé de point de chute. La situation de l’ancien attaquant de l’ OM pourrait néanmoins évoluer dans les prochains jours. Son nom est en effet associé à un club de l’élite.

Statu quo pour Germain après son départ de l’ OM

En vue d’accueillir ses nombreuses recrues estivales, l’Olympique de Marseille s’est débarrassé de certains éléments à l’issue de la saison dernière. En fin de contrat, Valère Germain a notamment été libéré au terme de son bail par l’ OM. Depuis son départ de Marseille, l’attaquant de 31 ans n’a pas encore trouvé de nouveau club. S’il est tenté par une expérience à l’étranger, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco semble parti pour rester en Ligue 1. Un club de l’élite l’aurait notamment dans le viseur. Pour France Bleu, le Montpellier Hérault pense à l’ancien Marseillais pour renforcer son attaque.

Valère Germain futur attaquant de Montpellier ?

S’il intéresse le Montpellier Hérault, Valère Germain ne rejoindra le club de l’Hérault qu’en cas de départ de ses deux attaquants vedettes. Une tendance que vient encore de confirmer Laurent Nicollin. « Si Laborde est le seul à partir, il ne sera pas remplacé. Si Laborde et Delort partent, on prendra un nouvel attaquant », a expliqué le président du MHSC dans les colonnes de Midi Libre. Respectivement sous contrat jusqu’en 2023 et 2024, Gaëtan Laborde et Andy Delort disposent tous les deux de bon de sortie cet été. Le premier est pisté à l’étranger par les Anglais de West Ham et les Espagnols du FC Séville. Quant au capitaine montpelliérain, il est notamment sur les tablettes de Christophe Galtier. Le coach de l’OGC Nice souhaite recruter un attaquant d’expérience pour épauler le jeune Kasper Dolberg. Reste maintenant à savoir si une place va se libérer pour l’ancien de l’ OM à Montpellier.