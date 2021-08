PSG Mercato : OL, Aulas a reçu une offre improbable pour Aouar

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2021 à 11:21

Sous contrat jusqu’en 2023, Houssem Aouar est annoncé sur le départ après Memphis Depay. Le PSG a été annoncé sur les traces du milieu de terrain de l’OL sans qu’aucune offre ait été transmise par Leonardo. Mais aux dernières nouvelles, le club lyonnais a reçu une proposition pour son joueur de 23 ans.

Mercato PSG : Houssem Aouar vers la Premier League ?

À un peu plus d’une semaine de la fermeture du mercato estival, les choses pourraient s’accélérer du côté de Lyon. D’après les informations de nos confrères du média Le 10 Sport, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais continuent de discuter pour Houssem Aouar. Un temps annoncé comme une solution envisagée par Leonardo et Mauricio Pochettino afin de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, l’international français n’a fait l’objet d’aucune offre de la part des Rouge et Bleu.

Et c’est finalement la Premier League qui pourrait en profiter.En effet, le site sportif rapporte que Jean-Michel Aulas et Juninho ont reçu de la part de Tottenham une proposition pour leur meneur de jeu. Le club londonien propose à l’Olympique Lyonnais de récupérer Houssem Aouar contre son ancien coéquipier Tanguy Ndombele. Recruté par les Spurs en 2019 pour 60 millions d’euros, l’ex-Lyonnais ne donne pas entière satisfaction et Tottenham aimerait le refourguer à Peter Bosz pour récupérer Aouar.

Peter Boss n’est pas un grand fan de Tanguy Ndombele

Sur le papier, le deal peut être tentant : Tanguy Ndombele plus un chèque pour laisser partir Houssem Aouar. Mais l’entraîneur de l’OL n’est pas un grand fan de l’international tricolore de 24 ans. Le 10 Sport assure donc que les dirigeants lyonnais ont refusé l’offre anglaise. Cependant, la direction de l’équipe lyonnaise laisse la porte ouverte pour un départ de son numéro 8 avant la fin du mercato estival.

Les Gones ayant en effet besoin de liquidités afin de tenter un dernier grand coup sur le marché des transferts. Reste à savoir si le PSG, qui veut attendre les derniers instants du mercato, va en profiter pour tenter de recruter le protégé de Jean-Michel Aulas estimé à 42 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.