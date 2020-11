Ex- OL : Bleus, le message de Tanguy Ndombélé à Deschamps

Publié le 24 novembre 2020 à 08:00

Joueur de Tottenham depuis la saison dernière, Tanguy Ndombélé n’a pas fait une croix sur l’équipe de France. L’ancien de l’OL l’a vertement fait savoir à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Tanguy Ndombélé croit toujours aux Bleus

Tanguy Ndombélé revient à son meilleur niveau avec Tottenham cette saison. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais a déjà pris part à toutes les rencontres de Premier League des Spurs cette saison. Il s’est même montré décisif avec un but et une passe décisive en championnat. Alors qu’il retrouve des sensations, l’ancien lyonnais espère un retour chez les Bleus. « J’essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d’y aller », a indiqué le milieu de 23 ans lundi dans un entretien sur beIN Sports. Sa dernière convocation chez les Bleus remonte en novembre 2019. Une éternité pour le natif de Longjumeau qui entend travailler d’arrache-pied pour retrouver la sélection.

Un coup de pouce de José Mourinho ?

Tanguy Ndombélé a vécu une première saison compliquée en Angleterre. Il a notamment connu des premiers mois difficiles sous les ordres de José Mourinho arrivé en cours de saison. Dans le dur, un départ de l’ancien lyonnais de Londres avait même été évoqué par la presse anglaise durant l’été. Le FC Barcelone était notamment présenté comme un prétendant. Au final, le milieu est resté chez les Spurs et est revenu dans les bonnes grâces de son entraîneur. Pour autant, il estime qu’il a encore quelques points à améliorer. « Je suis d’accord avec le fait de gagner en régularité […] Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin », a-t-il prévenu.













Par Ange A.