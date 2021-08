PSG Mercato : Ronaldo et Messi ensemble, ça se précise déjà !

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2021 à 13:28

Après l’arrivée surprise de Lionel Messi au PSG, plusieurs médias ont évoqué celle possible de Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juve. Et la possibilité de voir les deux génies du football évoluer sous les mêmes couleurs existe bel et bien.

Ronaldo et Messi ensemble, impossible pour le PSG

Tous deux règnent sur la planète foot depuis ces quinze dernières années. Les voir ensemble dans une même équipe est un rêve qui fait saliver plus d’un. Quand Lionel Messi décide donc de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été après vingt-et-un passés sous le maillot du FC Barcelone, plusieurs médias ont commencé à spéculer sur une probable arrivée de Cristiano Ronaldo dans la capitale française. La star portugaise ayant toujours été associée aux propriétaires qatariens du PSG. Seulement, cela ne risque pas d’arriver.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid est bien parti pour honorer sa dernière année d’engagement à la Juventus Turin. Son entraîneur Massimiliano Allegri l’a confirmé samedi après-midi devant la presse. Qu’à cela ne tienne. Si le PSG ne peut pas le faire, un autre club a pour ambition de faire évoluer côte à côte Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe et il a déjà entamé les démarches dans ce sens.

David Beckham négocie avec Messi et Ronaldo

En effet, d’après les informations relayées ce dimanche par le Daily Mirror, David Beckham, propriétaire de l'Inter Miam FC, pourrait réaliser le plus beau coup de l’histoire en réunissant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le tabloïd britannique explique que l’ancienne star de la sélection anglaise « s’entretient » toujours avec le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain. Alors que son contrat à Paris court jusqu’en 2023 avec une saison supplémentaire, David Beckham veut absolument le convaincre de rejoindre la MLS « à la fin de l’accord avec le PSG. »

Mais ce n’est pas tout puisqu’en plus de l’ancien capitaine du FC Barcelone, Beckham a encore « Cristiano Ronaldo dans sa ligne de mire. » Si le Qatar ne peut pas le faire au Paris SG, David Beckham rêve d’être celui qui va permettre au monde de voir les deux joueurs aux 11 Ballons d’Or évoluer dans la même équipe dans quelques années.