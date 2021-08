PSG Mercato : Gros démenti dans le dossier Julian Draxler

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 06:45

Bien qu’il ait prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler reste un candidat au départ. Mais le milieu de terrain ne retournera dans un club allemand comme l’assure Rudi Völler.

Mise au point de Rudi Völler sur Julian Draxler

Le Paris Saint-Germain doit maintenant dégraisser on effectif après son recrutement XXL. Le PSG a signé Lionel Messi, Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma en tant que joueurs libres. Le club de la capitale a déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir les services du latéral marocain Achraf Hakimi. Contraint de vendre, le club francilien pourrait notamment se séparer de Julian Draxler. Prolongé cet été, le milieu allemand pourrait quitter Paris d’ici la clôture du mercato et générer quelques liquidités. Ces derniers jours, le nom du joueur de 27 ans est associé au Bayer Leverkusen. Légende du football allemand et directeur sportif de la formation allemande, Rudi Völler s’est exprimé sur le prétendu intérêt du Bayer pour le milieu parisien.

Pas de transfert pour Draxler au Bayer cet été

Pour le champion du monde 1990, Julian Draxler n’a jamais été ciblé le pensionnaire de Bundesliga. Il ne s’agit que de simples rumeurs selon le responsable de Leverkusen. « Il ne viendra pas. Il n’était pas non plus une cible pour nous », a lancé le directeur sportif du Bayer dans des propos relayés par RMC Sport. Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui n’exclut pas de se séparer de l’Allemand (56 sélections/7 buts) cet été. Le mercato estival étant encore ouvert jusqu’au 31 août, le PSG peut toujours espérer un chèque pour l’ancien de Schalke 04. Celui-ci compte un but en trois apparitions de Ligue 1 Conforama cette saison. Pour Transfermarkt, la vente de Draxler peut rapporter 20 millions d’euros à Paris. Le club de la capitale l’avait recruté en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg contre 36 millions d’euros.