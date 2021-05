PSG Mercato : Officiel, une bonne nouvelle tombe pour Draxler !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 19:30

Revenu à un niveau acceptable depuis l’avènement de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Julian Draxler est encore loin de quitter la capitale française. Le club de la capitale vient de diffuser un heureux communiqué concernant le milieu de terrain offensif allemand.

PSG Mercato : Julian Draxler prolonge jusqu'en 2024

L’information a fuité un peu plus tôt ce lundi. L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Julian Draxler ne va pas s’arrêter le 30 juin prochain comme prévu dans le contrat signé en janvier 2017. Après Angel Di Maria (2022 avec une année en option), Juan Bernat (2025), Keylor Navas (2024) et Neymar (2025), c'est au tour de l’ancien ailier de Wolfsburg de prolonger son bail avec le PSG. En fin de contrat, Julian Draxler a trouvé un accord avec le PSG pour rester dans la capitale jusqu’en 2024. D’après RMC Sports et Paris United, le protégé de l’entraîneur Mauricio Pochettino a accepté de revoir son salaire à la baisse pour continuer l’aventure avec les Rouge et Bleu.

Communiqué du PSG pour Julian Draxler

« Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Julian Draxler pour trois saisons supplémentaires. Arrivé en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg, le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024. Sous le maillot des champions de France, l’international allemand a disputé 172 matches, inscrivant 24 buts et délivrant 39 passes décisives.

Avec les Rouge et Bleu, le joueur formé à Schalke 04 a remporté 10 trophées : 3 Championnats de France (2018, 2019, 2020), 3 Coupes de France (2017, 2018, 2020) et 3 Coupes de la Ligue (2017, 2018, 2020), auxquels s'ajoute 1 Trophée des champions (2020). Champion du monde avec l’équipe d’Allemagne en 2014, Julian Draxler compte 56 sélections et a marqué 7 buts avec sa sélection nationale. »