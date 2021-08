Mercato PSG : Le message fort de Donnarumma à Navas et Pochettino

Publié par ALEXIS le 23 août 2021 à 12:45

Le PSG a recruté Gianluigi Donnarumma librement cet été. Le gardien de but de la sélection d’Italie n’a pas encore joué le moindre match à Paris. Cependant, il menace déjà ouvertement Keylor Navas, le portier n°1 du club de la capitale.

PSG : Donnarumma laissé sur le banc de touche à Brest

Recruté par le PSG à la mi-juillet 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore disputé de match avec son nouveau club. Récent champion d’Europe avec l’Italie, il a eu droit à un repos rallongé après l’Euro 2020. C’est donc logiquement que l’ancien gardien de but de l’AC Milan était absent du groupe du Paris Saint-Germain lors des deux premières journées de Ligue 1. En revanche, il était sur la feuille de match face aux Stade Brestois (2-4), vendredi dernier à Brest. Gianluigi Donnarumma était resté sur le banc de touche, alors que Keylor Navas avait enchainé un 3e match en championnat, en plus du match du trophée des champions contre le LOSC (0-1).

Donnarumma, « je suis venu au Paris SG pour jouer »

Toutefois, l’international italien n’a pas du tout l’intention d’être dans l’ombre de son coéquipier costaricien. Bien au contraire, son ambition est d'être le titulaire dans les perches des Rouge et Bleu. Il a envoyé un message en ce sens à Keylor Navas, dans une interview pour Canal Football Club. « Le PSG m'a contacté et m'a voulu et moi je voulais le Paris SG. La concurrence ne me fait pas peur. Elle me permet de grandir. Keylor Navas est un gardien exceptionnel, mais je suis ici pour jouer », a déclaré Gianluigi Donnarumma.

Ce dernier ne s’est pas arrêté là. Il a insisté sur le fait qu’il n’a pas signé à Paris pour être la doublure de l’ancien portier du Real Madrid. « Je suis venu ici pour jouer et je donnerai le meilleur de moi-même pour être titulaire », a lâché le joueur de 22 ans. Ce message est un défi ouvert à Navas, mais aussi un sacré coup de pression sur l'entraîneur Mauricio Pochettino.