RC Lens Mercato : Une surprise en attaque bientôt bouclée ?

Publié par Timothée Jean le 23 août 2021 à 13:45

Alors que la piste Mohammed Daramy s’est avérée infructueuse, le RC Lens échoue pour l’heure dans sa quête d’un renfort offensif. Mais le club lensois parviendra-t-il à attirer un nouvel attaquant d’ici la fin du mercato ?

RC Lens Mercato : Une cible offensive s’éloigne des Sang et Or

Les Lensois réalisent un mercato très mouvementé, notamment dans le sens des arrivées avec pas moins de huit nouvelles recrues bouclées. Très déterminée, la direction du RC Lens enchaîne depuis plusieurs semaines des renforts supplémentaires afin de bâtir une des équipes les plus compétitives de Ligue 1 pour la saison 2021-2022. Néanmoins, d’autres dossiers ne se sont pas concrétisés, comme l’arrivée d’un attaquant supplémentaire pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo.

Auteur de 8 buts et 6 passes décisives la saison derrière, le buteur de 19 ans est retourné au PSG cet été. Pour le remplacer, le Racing Club de Lens a activé plusieurs pistes offensives et l’une d’entre elles mènerait à Mohammed Daramy du FC Copenhague. Seulement, le jeune attaquant danois (19 ans), courtisé par plusieurs clubs européens, devrait finalement poser ses valises à l’Ajax Amsterdam. Une piste donc à oublier pour le RC Lens. Mais le club artésien doit-il réellement recruter un nouvel avant-centre en cette fin de mercato ? Les dirigeants lensois se trompent-ils de cible ?

Franck Haise est safisfait de son attaque

L’entraîneur Franck Haise assurait récemment que son secteur offensif était bien fourni pour assurer le maintien du club cette saison. Et les résultats récents de l’équipe le confirment. Les Sang et Or occupent la 5e place du championnat avec 5 points après trois journées. Aussi, Ignatius Ganago semble peu à peu retrouver ses marques en ce début de saison. Tandis que Simon Banza devient de plus en plus affûté avec un but et une passe décisive en trois apparitions.

Les attaquants Wesley Saïd, Florian Sotoca et Corentin Jean demeurent aussi des atouts offensifs du Racing Club de Lens, sans parler de Fofana, Kakuta et Clauss. Toutefois, l’idée d’une arrivée surprise en attaque d’ici la fin du mercato, prévue le 31 août prochain, n’est pas à exclure. Un éventuel départ de Corentin Jean, annoncé régulièrement vers la Ligue 2, pourrait débloquer une place en attaque.