Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient sa 6e recrue estivale

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 09:05

Après Baptiste Santamaria, le Stade Rennais devrait annoncer officiellement la signature d'un international croate en Bretagne. Son transfert serait quasi acté ! Le montant de la transaction et la durée de son contrat sont d'ailleurs déjà révélés.

Stade Rennais : Lovro Majer engagé pour 5 saisons ?

Rennes s’est offert le milieu de terrain du FC Fribourg, le Français Baptiste Santamaria, mercredi dernier. La signature de Lovro Majer, elle, devrait être officialisée ce jeudi 26 août, selon les informations de Goal. « Ces derniers jours, les deux clubs ont réglé les derniers détails et sont tombés d'accord sur un transfert de 12 M€ auxquels pourraient s'additionner d'éventuels bonus », a fait savoir la source. Lovro Majer devrait s’engager avec le SRFC jusqu’en juin 2026. L’international croate (1 sélection) « devrait arriver à Rennes après le match retour des barrages de Ligue des Champions et s'engager officiellement, jeudi, pour une durée de 5 ans » avec le Stade Rennais, d'après l’information du média. Contrairement au club de Ligue 1 qui a enregistré une victoire (2-0) contre Rosenborg BK (Norvège), lors des barrages l'aller de la Ligue Europa Conférence, le Dinamo Zagreb a perdu (3-0) contre Sheriff Tiraspol (Moldavie).

Qui est la 6e recrue estivale du SRFC ?

Lovro Majer, la prétendue recrue des Rouge et Noir, est un milieu offensif de 23 ans évoluant au Dinamo Zagreb depuis juillet 2018. Il avait rejoint les Modri (Bleus) en provenance de l’autre grand club croate, le Locomotiva Zagreb, pour un transfert de 2,5 M€. Le N°10 du Dinamo a disputé 98 matchs, inscrit 19 buts et offert 25 passes décisives sous le maillot du club logé au stade Stade Maksimir. Si son transfert à Rennes est acté officiellement, Lovro Majer serait la 6e recrue estivale du Stade Rennais, après Loïc Badé (défenseur central), Kamaldeen Sulemana (ailier gauche), Birger Meling (arrière gauche), Dogan Alemdar (gardien de but) et évidemment Baptiste Santamaria (milieu défensif).