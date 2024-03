Transfert – Arsenal : Bendtner « si ma situation ne change pas…

L’attaquant danois d’Arsenal FC, Nicklas Bendtner, très peu utilisé pour des raisons de blessures régulières veut quitter les Gunners.

Avec seulement une titularisation en 8 matchs cette saison, le jeune attaquant de 23 ans, arrivé à Arsenal en 2007 en provenance de Birmigham City, n’exclut pas un départ de chez les Gunners à la fin de la saison.

Marouane Chamakh et Robin van Persie contribuent par leurs régularités aux malheurs du joueur auteur de 12 buts avec la sélection de son pays.

Il a confié au Guardian : «J’adore Arsenal et ce club me tient vraiment à coeur. Je serais triste de partir, mais je dois penser à ma carrière et mes objectifs… Si ma situation ne change pas, j’envisagerai un départ car je veux jouer. Je suis à un tournant de ma carrière et je devrais jouer toutes les semaines et progresser.»