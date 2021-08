Bordeaux Mercato : Le dossier Yacine Adli à Milan chauffe !

Publié par Thomas le 25 août 2021 à 18:53

L’arrivée de la pépite formée au Paris Saint-Germain, Yacine Adli, à l’AC Milan n’est désormais plus qu’une question d’heures ! Courtisé depuis plusieurs semaines par les Rossoneri, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a vu aujourd’hui ses agents rallier la lombardie pour une réunion importante afin de finaliser le transfert du joueur. Tout est déjà bouclé dans l’esprit des deux parties, contrat, salaire etc.

Bordeaux Mercato : Un contrat de 4 ans attend Adli à Milan

À Bordeaux, la fin du mercato estival n’est pas synonyme de repos. Après de longues semaines de stress, ponctuées notamment par une rétrogradation du club en deuxième division, suite à de graves problèmes financiers, les Girondins de Bordeaux sortent depuis la tête de l’eau. Arrivé cet été en remplacement de Jean-Louis Gasset, Vladimir Petkovic réalise des signatures intéressantes depuis le début de l’été, notamment au niveau défensif (Thimotée Pembélé, Gideon Mensah, Ricardo Mangas). Le club vient même de se renforcer en attaque avec la venue du très prometteur Hondurien Alberth Elis du Boavista FC.

Mais le dossier chaud à Bordeaux se trouve dans le sens des départs. Arrivé il y a deux ans au FCGB, le milieu de terrain formé au PSG, Yacine Adli, est à deux doigts de quitter le navire Bleu et Blanc, pour rallier la prestigieuse écurie milanaise, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines. Si le dossier était au ralenti depuis quelques temps, faute à d’autres dossiers plus prioritaires chez les Rossoneri, tout s’est accéléré ces dernières heures.

Comme l’avance le journaliste italien Nicolò Schira, une réunion a eu lieu aujourd’hui entre les représentants du joueur de 21 ans et la direction de l’AC Milan. Un accord a été convenu entre les deux parties pour un transfert jusqu’en 2025 plus une année en option. Le joueur touchera un salaire net de 1,6 millions d’euros par an. Il ne reste plus qu’à convaincre le camp bordelais d'officialiser le transfert.