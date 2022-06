Bordeaux Mercato : Relégué, le FCGB se sépare de nombreux éléments

Publié par ALEXIS le 09 juin 2022 à 14:35

Bordeaux Mercato : Cinq joueurs prêtés aux Girondins la saison dernière sont repartis. Leur départ a été officialisé par le club relégué en Ligue 2.

Bordeaux Mercato : 5 joueurs prêtés au FCGB retournent dans leur club

Bordeaux a communiqué sur la situation des joueurs qui ont été prêtés au club lors de la saison écoulée. Cinq d’entre eux n'ont pas été conservés après la relégation des Girondins en Ligue 2. Dans un message publié sur son compte Twitter, le FCGB a informé du retour de Yacine Adli (AC Milan), Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg), Javairo Dilrosun (Hertha Berlin), Gideon Mensah (RB Salzburg) et Timothée Pembélé (PSG) dans leur club respectif, à l’issue de leurs prêts. Le club au scapulaire leur a souhaité le meilleur pour la suite de leur carrière respective.

Ces 5 joueurs ont tout participé, avec l’équipe de David Guion, à la lutte pour le maintien de Bordeaux en Ligue 1, mais en vain. Arrivé en renfort en Gironde en janvier 2022, l’ancien international Tricolore (7 sélections), Joshua Guilavogui, a même été capitaine à 13 reprises.

Bordeaux Mercato : Après Costil, Malbec, Traoré et Marcelo libérés

En plus des joueurs retournés dans leur club d’origine au terme de leur prêt, des Bordelais en fin de contrat ont été aussi libérés officiellement. Outre Benoît Costil, qui était déjà écarté après sa brouille avec les Ultramarines et la tension avec la direction de Bordeaux, Tidiane Malbec (gardien de but de 20 ans), Amadou Traoré (ailier droit de 20 ans) et Marcelo Guedes (défenseur central de 35 ans) ont quitté les Girondins, comme indiqué sur leur site internet du club. À noter que Malbec et Traoré sont issus du centre de formation des Marine en Blanc. Le premier était arrivé au Château du Haillan à seulement 12 ans et le deuxième avait intégré l'académie du FCGB en 2015, en provenance du Paris FC.