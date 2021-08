Mercato OL : Un attaquant du Montpellier HSC dans le viseur

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 03:35

L’ OL pousse ses pions pour se renforcer ces derniers jours du mercato estival. Une piste lyonnaise mène vers Gaëtan Laborde du Montpellier HSC. Des contacts seraient noués pour son transfert.

L' OL contacte Montpellier pour Gaëtan Laborde

L’ OL guette les opportunités dans les derniers instants du mercato, qui ferme ses portes mardi à minuit. Gaëtan Laborde est dans le collimateur des recruteurs du club rhodanien. D’après les informations de France Bleu Hérault, l’attaquant du Montpellier HSC est « sérieusement pisté » par l’Olympique Lyonnais. Juninho est entré en contact avec le club héraultais pour connaître les conditions du transfert de ce dernier. La démarche des Gones est bien claire. Ils se renseignent pour savoir si l’indemnité de transfert de Gaëtan Laborde, fixée à 20 M€, est négociable ou non. À noter que l'ataquant est sous contrat avec la Paillade jusqu'en juin 2023. Et son coût sur le marché des transferts est évalué à 15 M€.

Deux attaquants de Montpellier très courtisés

Pour rappel, le joueur de 27 ans a été le meilleur buteur de Montpellier HSC avec 16 buts, la saison dernière. Complémentaire avec Andy Delort, l'autre avant-centre, Laborde avait offert 7 passes décisives lors du même exercice. Le natif de Mont-de-Marsan est aussi suivi par West Ham et le FC Séville à l’étranger. Il avait rejoint la Paillade en juillet 2018 en provenance de Bordeaux, son club formateur, contre un montant de 4,5 M€. Indésirable chez les Girondins, le n°10 montpelliérain avait fait l'objet de trois prêts consécutifs, au Red Star (2013-2014), au Stade Brestois (2014-2015) et à Clermont Foot (2016). Outre le joueur visé par l' OL, Andy Delort (29 ans) est sur le départ de Montpellier. L’ OM et l’OGC Nice sont à la lutte pour le recruter.