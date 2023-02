OGC Nice-Ajaccio : Laborde encense Digard avant le choc, les compos !

Publié par Thomas G. le 10 février 2023 à 11:40

De retour en forme avec l'OGC Nice depuis la nomination de Didier Digard, Gaëtan Laborde est sorti du silence avant Ajaccio. Voici les compos.

Depuis la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur, l'OGC Nice est une nouvelle équipe. Les Aiglons ont enchaîné 5 matches sans défaites (4 victoires, 1 match nul) avec notamment des succès à Lens et à Marseille. Cette série a permis à l'OGC Nice de faire son retour dans la course à l’Europe après une première partie de saison difficile. Ces bons résultats coïncident avec le retour en forme de certains cadres du Gym comme Jean-Clair Todibo et Gaëtan Laborde. L’attaquant français a marqué 3 buts sur les trois derniers matches de Ligue 1.

L’ancien buteur du MHSC s’est exprimé cette semaine dans les colonnes de L'Équipe avant le match face à Ajaccio sur le renouveau niçois. Gaëtan Laborde a déclaré « Didier Digard demande d'être plus haut, de récupérer le ballon plus vite, de faire du contre-pressing, on insiste énormément sur cette notion. Ça me convient. Ça nous permet de nous créer plus de situations. C'est plus facile de faire des stats avec trois, quatre occasions par match plutôt qu'avec une demie.

On sait que si on veut être dans la bonne zone en fin de saison, il faut poursuivre notre série et faire fondre notre écart avec ceux de devant. Mais parler d'Europe, c'est beaucoup trop tôt. » Une victoire ce soir face à l’AC Ajaccio permettrait à l'OGC Nice de revenir à deux points de la 5e place.

OGC Nice : Gaëtan Laborde évoque son association avec Terem Moffi

La nomination de Didier Digard n’a pas été le seul changement majeur au Gym cet hiver. Les Aiglons ont également recruté l’international nigérian Terem Moffi en provenance du FC Lorient contre un chèque de 30 millions d’euros. Cette arrivée a permis le départ d’Andy Delort, l’ancien compère d’attaque de Gaëtan Laborde.

L’attaquant français a également évoqué la signature de l’ancien lorientais et leur association. Le numéro 24 de l’OGC Nice a déclaré : « C'est quelqu'un de très souriant, qui a l'air très heureux. Je ne le sens pas individualiste. Je sens qu'on est un peu dans le même état d'esprit, qu'on va essayer de travailler l'un pour l'autre. C'est un profil différent : il est très costaud, il est capable de garder le ballon dos au jeu, de prendre la profondeur. Comme on est tous les deux des joueurs intelligents, il y a moyen de faire quelque chose de bien. » Les deux attaquants devraient une nouvelle fois être aligné à la pointe de l’attaque de l'OGC Nice pour affronter l’AC Ajaccio ce soir.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : A. Mendy, J. Todibo, Dante, J. Lotomba

Milieux de terrain : A. Ramsey, N. Youssouf, K. Thuram

Attaquants : G. Laborde, T. Moffi, S. Diop

La compo probable de l'AC Ajaccio :

Gardien : B. Leroy

Défenseurs : M. Youssouf, O. Gonzalez, C. Avinel, M. Alphonse

Milieux de terrain : C. Bayala, P. Lebas, M. Barretto, F. Chabrolle

Attaquants : M. Djitté, M. El Idrissy.