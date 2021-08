Stade de Reims Mercato : Un joueur du Stade Rennais en approche

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 02:15

Le Stade de Reims est sur le point de s’offrir un joueur indésirable du Stade Rennais. Son transfert devrait se conclure dans les prochaines heures.

Stade de Reims Mercato : Signature imminente de Rafik Guitane

Le Stade de Reims va récupérer Rafik Guitane en manque de temps de jeu au Stade Rennais. Son transfert est annoncé dans les tuyaux. « Le milieu offensif rennais pourrait s'engager avec Reims », a appris L’Équipe, ce jeudi. La source souligne que le joueur de 22 ans sera « prêté ensuite par le club champenois au Portugal ». Club partenaire du SDR, Paços de Ferreira serait l’une des équipes susceptibles de l’accueillir d’après le journal sportif.

Rafik Guitane a été formé au Havre AC (2013-2016) et lancé par le club normand en Ligue 2, lors de l'exercice 2017-2018. Il a découvert la Ligue 1 suite à son transfert au Stade Rennais, pour 8 M€, en janvier 2018. Toutefois, le natif d’Évreux n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Rouge et Noir. En trois saisons et demie, il a fait seulement 4 apparitions, dont 2 en Ligue 1.

Freiné par une grave blessure au genou

Il faut indiquer que le jeune joueur prometteur a été freiné dans sa progression par une blessure au genou (rupture du ligament croisé) en début de saison 2019-2020. Après une saison quasi blanche, Rafik Guitane avait été prêté au CS Maritimo au Portugal. Il avait pris part à 30 matchs, dont 26 en championnat et 4 en coupe. Le probable futur joueur du Stade de Reims n’a plus que dix mois de contrat au SRFC, soit jusqu’à fin juin 2022. Son tarif sur le marché des transferts est évalué à 2,5 M€. Le joueur du Stade Rennais FC a été international tricolore dans les catégories U17, U18, U19, puis U20 entre 2015 et 2019.