PSG Mercato : Après Messi, une autre légende bientôt à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 16:55

Cet été, le PSG a surpris la planète foot en allant récupérer Lionel Messi au terme de son engagement avec le Barça. Mais selon derniers échos, le club de la capitale pourrait à nouveau frapper un autre très gros coup dans les derniers instants du mercato.

Mercato PSG : Ronaldo à la place de Mbappé ?

Depuis mercredi et son interview sur RMC Sport, Leonardo a mis fin au suspense. À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions », a expliqué le directeur sportif du PSG, qui va donc devoir s’activer pour trouver un remplaçant à l’international français de 22 ans.

Et selon les renseignements du journal Le Parisien, parmi les noms qui pourraient débarquer à Paris à la suite de Lionel Messi et en cas de départ de Mbappé au Real Madrid, le premier sur la liste se nomme Cristiano Ronaldo, « la légende. » Le journal régional s’interroge si « deux semaines après l’arrivée de Lionel Messi, une autre légende du foot pourrait débarquer au PSG ». Pour oublier Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo envisageraient donc « de la folie » avec un trio d’attaque Messi-Neymar-Ronaldo. Seulement, il semble que le PSG accuse un énorme retard sur ce dossier.

Cristiano Ronaldo finalement vers Manchester City ?

Selon les informations du quotidien madrilène AS, la star portugaise de la Juventus de Turin s’est mise d’accord avec Pep Guardiola pour rejoindre les rangs de Manchester City cette saison. Une information confirmée en Italie par La Gazzetta dello Sport de ce jeudi. Le média transalpin explique que le champion de Premier League offre à Cristiano Ronaldo deux années de contrat assorti d’un salaire de 15 millions d’euros par saison. Mais l’affaire est encore loin d’être finalisée puisque les Citizens refusent de verser 25 millions d’euros à la Juve pour le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Le club anglais exclut également d’inclure l’attaquant brésilien Gabriel Jesus dans la transaction. En cas d’échec de ce deal, le PSG pourrait en profiter pour récupérer la star mondiale dans les derniers instants du mercato.