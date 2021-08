Monaco Mercato : 30 M€, le sort d’un chouchou de Kovac scellé

Publié par Ange A. le 27 août 2021 à 08:15

Au lendemain de l’élimination de l’AS Monaco en barrages de la Ligue des champions, Oleg Petrov s’est exprimé sur la suite du mercato. Le vice-président monégasque s’est notamment exprimé sur l’avenir d’Aurélien Tchouaméni, tout juste convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps.

Oleg Petrov scelle l’avenir d’Aurélien Tchouaméni

Malgré les signatures de cinq renforts au mercato, l’AS Monaco est à la peine ce début de saison. Les hommes de Niko Kovac pointent actuellement à la 19e place de Ligue 1 Conforama. Le club de la Principauté vient également de rater son ticket pour la phase de poules de la prochaine édition de la Ligue des champions. Après cette désillusion, Oleg Petrov a abordé quelques points du mercato monégasque. Le dirigeant russe a notamment fermé la porte à un transfert d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain est un élément essentiel du dispositif de son coach. En témoignent ses 7 titularisations (pour un but) en autant de rencontres de l’ASM cette saison.

Pour Oleg Petrov, l’avenir d’Aurélien Tchouameni, dont le contrat expire 2024 et la valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt, est à l’AS Monaco. « On est capables de dire non. Nous sommes en train de construire le club avec l’aide de l’actionnaire. Tout le monde est fort et stable pour avoir des résultats, et nous allons progresser », a lâché le vice-président de l’ASM selon les propos rapportés par Maxifoot.

Quid de la suite du mercato de Monaco ?

Dans sa sortie, le dirigeant russe a donné la tendance pour la suite du mercato du club de la Principauté. Si le club ne devrait plus enregistrer aucune arrivée, quelques départs pourraient encore être actés. « Je considère que notre mercato est fini, même si des joueurs moins utilisés peuvent encore être prêtés. Mais l’élimination ne change rien et je suis content et fier de la manière dont Niko et le groupe ont rivalisé », a assuré le responsable du club du Rocher.