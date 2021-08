Stade Brestois Mercato : Un grand espoir français vers le Milan AC

Publié par Thomas le 27 août 2021 à 15:25

Très convoité cet été après une très belle saison 2020-2021 avec le Stade Brestois, le milieu de terrain espoir Romain Faivre pourrait bientôt faire ses valises chez un cador de Serie A. L’ AC Milan lui fait les yeux doux depuis plusieurs jours. Des contacts avancés sont en cours entre l’entourage du joueur et les dirigeants Rossoneri, qui veulent boucler un transfert avant la fin du mercato.

Stade Brestois Mercato : Dernier match de Faivre face à Strasbourg ?

Pièce maîtresse de l’effectif de Olivier Dall'Oglio la saison passée, Romain Faivre jouit d’une très belle cote de popularité à l’international, et notamment en Italie où le prestigieux club de l’AC Milan aimerait le recruter. Comme l’avance le journaliste italien Rudy Galetti, le club lombard insiste depuis plusieurs jours auprès des Bretons pour enrôler leur pépite de 23 ans, formé à l’AS Monaco. Brest aurait informé les Rossoneri que Faivre ne partirait pas pour une somme inférieure à 18 millions d’euros.

Si à Milan cette somme est jugée trop onéreuse, le club se montre toutefois déterminé à parvenir à ses fins. L’agent du joueur était à Milan hier pour avancer sur les négociations et l’issue semblait positive. Il reste désormais aux Milanais de trouver une option qui conviendrait à la direction brestoise, qui compte bien récupérer un beau pactole pour son joueur.

Les Français ont la cote à Milan

En s’activant sur le dossier Romain Faivre, le dernier dauphin de Serie A confirme sa tendance à recruter Made in France cet été. Arrivé début juillet en Lombardie, Mike Maignan (LOSC) a ouvert la voie à d’autre frenchy arrivés ou proche d’arriver chez les Rossoneri. Après Olivier Giroud (Chelsea, 1M€) et Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, 5M€), Milan est en passe d’acter l’arrivée de Tiemoué Bakayoko en prêt (Chelsea). Dans le même temps, le jeune milieu de terrain formé au PSG, Yacine Adli, est à un pas de quitter les Girondins de Bordeaux pour rejoindre Stefano Pioli. On pourrait donc voir cette saison un milieu 100 % hexagonal à l’AC Milan, avec Bakayoko, Adli et Faivre.