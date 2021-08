Bordeaux Mercato : Offensive de l'AC Milan pour Yacine Adli

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 21:55

Refoulé une première fois par Bordeaux, l’AC Milan serait revenu à la charge pour Yacine Adli, à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival.

Bordeaux : Yacine Adli transféré à plus de 12 M€ ?

Bordeaux et l’AC Milan ont encore une dizaine de jours pour trouver un accord, en vue du transfert de Yacine Adli. Les dirigeants du club italien négocient en effet le transfert du jeune milieu offensif avec leurs homologues des Girondins ces dernières semaines. Ainsi, les Milanais avaient fait une première offre repoussée par le nouveau président du FCGB. Ce vendredi, Foot Mercato indique que les Lombards sont passés à l’offensive avec une nouvelle offre plus élevée. « Les Rossoneri ont augmenté leur offre initiale concernant Yacine Adli, qui était de 12 M€ + 10% à la revente », a appris le journaliste Santi Aouna pour la source. Le média va plus loin et précise : « pas encore d’accord entre Bordeaux et Milan. Les Bordelais n’ont pas encore accepté et discutent toujours ».

Le jeune joueur ménagé par le coach Petkovic

Recruté au PSG en janvier 2019, Yacine Adli a encore 2 ans de contrat à Bordeaux et sa valeur marchande est estimée à 9 M€. Il fait également partie des joueurs importants du club au scapulaire. Pour preuve, il avait disputé 35 des 38 matchs de Ligue 1 la saison dernière, et avait été titulaire 25 fois. En instance de transfert, le joueur de 21 ans est ménagé par le nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic en ce début d'exercice. Il a ainsi joué un mi-temps contre Clermont Foot (0-2) et 22 minutes face à l’OM, lors des deux 1res journées du championnat. Sinon en 2 saisons et demie à Bordeaux, Yacine Adli a pris part à 70 matchs, toutes compétitions confondues, pour 5 buts inscrits et 8 passes décisives offertes.