Le FC Lorient enregistre la signature du jeune latéral Dembo Sylla, en provenance de Laval. Le transfert s'élèverait à hauteur d'un million d'euros.

Mercato FC Lorient : Dembo Sylla, première recrue défensive des Merlus

Après une saison difficile à analyser, le FC Lorient doit repartir de l'avant. Dans le top 5 pendant une bonne partie de la première moitié de l'exercice, les Merlus ont ensuite coulé, terminant la saison à la 10e place. La faute au départ de ses attaquants, Terem Moffi à Nice et Dango Ouattara à Bournemouth, mais surtout à une défense de plus en plus fébrile à mesure que les rencontres défilaient. Le manque de profondeur dans l'effectif lorientais leur a coûté quelques places.

C'est dans cette optique que Christophe Le Roux, directeur sportif du FC Lorient, et ses hommes ont jeté leur dévolu sur Dembo Sylla. Le jeune latéral droit de 20 ans vient tout juste de s'engager avec le FCL. Il débarque tout droit de Laval où il évoluait la saison dernière. Le transfert s'élève à hauteur d'un million d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2028. Perçu comme l'un des meilleurs espoirs de Ligue 2, il devrait bénéficier du temps de jeu dont il a besoin pour continuer son développement à l'échelon supérieur.

Le secteur offensif renforcé au FCL

Sinistré depuis les départs de Terem Moffi et Dango Ouattara en janvier dernier, le secteur offensif lorientais devrait renaître pendant ce mercato. Pour s'en rendre compte, il faut regarder du côté des arrivées en prêt. Tout en haut de cette liste, trône Romain Faivre. L'ancien joueur de l'OL, prêté à Lorient l'hiver dernier pour l'aider à se relancer, a été acheté par Bournemouth ces derniers jours, avant d'être prêté à nouveau au FCL dans la foulée. Les Merlus retrouvent donc l'un de ses meilleurs joueurs de leur fin de saison dernière.

À ses côtés, le jeune Joel Mvuka a tout à prouver. Le jeune norvégien, grand espoir des Drillos, arrive depuis Bodø/Glimt où il était prêté depuis un an. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres, il a plutôt réussi sa saison, et débarque en France avec l'espoir d'être la nouvelle coqueluche du championnat. Après quelques semaines d'adaptation, Joel Mvuka pourrait commencer à faire des ravages en Ligue 1.