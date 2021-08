ASSE Mercato : Plusieurs départs se profilent à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 14:25

L’ ASSE reste fidèle à sa politique de promotion de jeunes joueurs issus de son centre de formation. Ainsi, de nombreux joueurs en fin de contrat à l’été 2022 sont poussés dehors. Ils sont partis pour quitter le club ligérien librement.

ASSE : Khazri et Kolodziejczak, une dernière année

Claude Puel poursuit la prolongation de contrats de jeunes joueurs talentueux et prometteurs sortis de l’académie de l’ ASSE, mais aussi ceux qui ont été recrutés comme Adil Aouchiche (19 ans) par exemple. Toutefois, le manager général ne regarde pas les cadres de son équipe, dont les contrats expirent le 30 juin 2022. Wahbi Khazri (30 ans) et Timothée Kolodziejczak (29 ans) ont décidé d’honorer leur dernière année de bail avec beaucoup d’engagements, avant de filer librement. « Il me reste un an à faire ici. Je veux profiter », a déclaré le défenseur après le match contre le RC Lens (2-2).

Concernant Wahbi Khazri, il a le plus gros salaire du vestiaire stéphanois (290 000 € mensuel). Kolodziejczak aussi, car son salaire est estimé à près de 120 000 €. Ils sont parmi les joueurs que le club ne peut plus avoir dans son effectif, comme l’a précisé le président Bernard Caïazzo. « L'AS Saint-Étienne, la saison prochaine, on aura éliminé tous les salaires au-dessus de 100 000 €. On va revenir à un salary cap comme nous l'avions à une époque. Parce que cela fait partie de notre politique. On pense que c'est la meilleure politique possible. » Prolongés d’un an cet été, Romain Hamouma (34 ans), Miguel Trauco (29 ans) et Ryad Boudebouz (31 ans) sont aussi sur le départ au terme de leur contrat dans dix mois.

Nordin et Bajic ont des offres de prolongation, mais...

Bien que sortis du centre de formation de l’ ASSE et encore jeunes, Arnaud Nordin (23 ans) et Stefan Bajic (19 ans) seraient aussi concernés par un départ à l’été 2022. Selon But Football Club, ils ont reçu des propositions de prolongation de contrat depuis des mois, mais n’ont pas été emballés par l’offre de la direction stéphanoise. Or, leur bail respectif prend fin en juin 2022. « La tendance est à ce qu'il parte libre à la fin de son contrat », a annoncé la source, au sujet de Nordin qui « n’a plus de plus de nouvelles du club » depuis.

Les indésirables sur le marché

La source confirme par ailleurs que l’ ASSE tente de se débarrasser des joueurs indésirables « comme Assane Diousse, Bilal Benkhedim, Lamine Ghezali ou Alpha Sissoko », mais ils n’ont toujours pas de repreneurs à quatre jours de la fin du mercato estival. Ces derniers devraient rejoindre la réserve s’ils ne sont pas vendus ou prêtés dans les dernières heures du mercato.