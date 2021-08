Montpellier Mercato : OM ou Nice, la réaction de Delort révélée

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 16:25

Annoncé tantôt à l’OGC Nice, tantôt à l’OM, Andy Delort est sur le point de quitter le MHSC. Et cela le perturbe énormément à quatre jours de la clôture du marché des transferts, selon Olivier Dall’Oglio.

MHSC : Delort déstabilisé par son instance de transfert

Andy Delort est en instance de transfert du Montpellier HSC. Le club héraultais est en train d’arrondir les angles avec les courtisans du buteur, en vue de son transfert. Ce dernier est proche de l’OGC Nice de Christophe Galtier qui a fait "une offre inférieure aux 10 M€" exigés par le MHSC. Quant à l’Olympique de Marseille, il a une préférence de l’attaquant, mais le club phocéen aurait proposé un transfert réglé en plusieurs versements.

En attendant le dénouement du dossier Andy Delort, le joueur est déstabilisé selon son entraîneur. Il est même fort probable qu’il ne prenne pas part au match contre le champion de France, le LOSC, dimanche (17h) au Stade Pierre Mauroy. « On en a discuté avec Andy et lui aussi est perturbé par la situation. C’est sûr que quand on est un joueur et que l’on est sollicité comme cela il y a des interrogations », a fait savoir Olivier Dall’Oglio, ce vendredi, en conférence de presse. « Andy Delort arrive à un certain âge et j’arrive aussi à comprendre certaines interrogations de sa part. Oui on discute, mais il a des conseillers et il discute plus avec ses agents qu’avec moi », a expliqué le coach du MHSC.

Dall’Oglio évoque un mercato compliqué

Le club du président Laurent Nicollin pourrait également perdre son meilleur buteur de la saison dernière, Gaëtan Laborde. L’ OL, le Zénith Saint-Pétersbourg, West Ham ou encore le FC Séville sont intéressés par ses services. À la question : « est-ce le pire mercato des Pailladins ? »,Olivier Dall’Oglio a répondu : « Celui-là n’est pas simple, effectivement. J’en ai connu où il fallait prendre une décision trois ou quatre heures avant, mais c’était pour faire venir un joueur. C’est toujours un petit peu compliqué, ici ou ailleurs. Il va falloir y penser et peut-être faire quelque chose au niveau des instances. Sportivement c’est complexe. »