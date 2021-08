Juventus Mercato : Incroyable, Ronaldo finalement vers Man Utd

Publié par Thomas le 27 août 2021 à 15:55

Tout n’est pas encore fait pour Cristiano Ronaldo à Manchester City ! Alors que la presse internationale l’annonçait vers les Citizens depuis 24 heures, le quintuple Ballon d’Or pourrait finalement se tourner vers… Manchester United. Information confirmée par Fabrizio Romano et implicitement soutenue par Ole Gunnar Solskjaer.

Man City Mercato : Cristiano Ronaldo de retour à Man United ?

Tout s’est emballé ces dernières heures, la star portugaise avait subitement stoppé son entraînement avec les Bianconeri ce matin pour ensuite faire ses adieux officiels à ses coéquipiers. Le joueur de 36 ans avait récemment fait part à sa direction qu’il ne comptait pas s’éterniser plus longtemps à la Juventus de Turin et qu’il désirait partir au plus vite. Si Ronaldo s’était dans le même temps proposé à Manchester City, il se pourrait que contre toute attente, il s’engage chez le rival mancunien.

Comme l’avance Fabrizio Romano, l’agent de Cristiano Ronaldo, le très influent Jorge Mendes est en discussion permanente avec les deux clubs de Manchester. Si un accord de principe semblait avoir été conclu avec City, aux yeux des spécialistes, rien n’est encore joué et un revirement de situation pourrait survenir. Le Portugais vient de quitter Turin il y a quelques minutes pour rejoindre Mendes et finaliser l’opération.

Interrogé en conférence de presse aujourd’hui, l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé planer le doute quant à un éventuel retour de CR7 chez les Red Devils. « Cristiano est une légende de ce club, le meilleur de tous les temps si vous voulez mon avis. J’ai eu de la chance de jouer avec lui. Voyons ce qu’il va se passer… Nous avons toujours eu une bonne communication (avec Ronaldo). Bruno (Fernandes) lui a beaucoup parlé aussi et il sait ce qu’on pense de lui. S’il venait à quitter la Juventus, il sait que nous sommes là. »

De son côté, Pep Guardiola a calmé les ardeurs des tabloïds, qui envoyaient déjà Cristiano Ronaldo à City. « Il y a peu de joueur, même Ronaldo, qui décident d’où ils vont. Il y a encore beaucoup de chose qui sont loin. » De quoi relancer complètement les spéculations sur l’avenir du natif de Funchal.