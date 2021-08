PSG Mercato : Juventus, City, Cristiano Ronaldo dos au mur !

Publié par Ange A. le 26 août 2021 à 03:15

Le journaliste italien Nicolo Schira vient de livrer de nouvelles confidences au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Le spécialiste du mercato assure que l’attaquant de la Juventus n’aurait plus que deux options pour son avenir.

Une offre sur la table pour Cristiano Ronaldo ?

Malgré sa récente sortie sur son avenir, Cristiano Ronaldo reste au cœur des spéculations. Cette fois, c’est Nicolo Schira qui livre des confidences sur le futur de CR7. Sur son compte Twitter, le journaliste italien assure que l’attaquant portugais de la Juventus n’aurait plus que deux options pour son avenir. La première à en croire le spécialiste est de voir l’ancien goléador du Real Madrid rester à Turin. Mais l’hypothèse la plus plausible selon le confrère transalpin reste un départ de Ronaldo de la Juve. À ce sujet, il assure que Manchester City est décidé à enrôler l’attaquant lusitanien. Nicolo Schira révèle même que le champion d’Angleterre en titre est déjà passé à l’offensive auprès de Jorge Mendes, l’agent du joueur.

La réponse de CR7 déjà connue

Le spécialiste du mercato assure que Manchester City propose un contrat de deux ans, jusqu’en 2023, à Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais, qui souhaite quitter le Piémont, pourrait retourner en Premier League. Jorge Mendes est déjà à Turin pour faire part de l’offre des Citizens aux Bianconeri. Lesquels voudraient en échange récupérer Gabriel Jesus dans un éventuel deal. Pour la source, le cheikh Al-Mansour, le propriétaire saoudien des Skyblues, voit le recrutement de CR7 comme une réponse à la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, propriété des ennemis qataris.

Seulement, Schira relève que Ronaldo n’est pas une priorité pour Pep Guardiola. Le technicien espagnol, coach de City, penche pour Harry Kane dont les velléités de départ sont connues. Mais Tottenham n’est pas vendeur comme l’assure Schira. Un transfert de CR7 apparaît dès lors comme une option moins onéreuse pour le champion d’Angleterre. La Juventus ne réclamerait plus que 29 millions d’euros pour lâcher le Portugais à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat.