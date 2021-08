OM Mercato : C'est fait, un renfort débarque de Bundesliga !

Publié par Ange A. le 28 août 2021 à 07:15

Particulièrement cet été sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son mercato estival. L’ OM serait sur le point d’officialiser l’arrivée d’un milieu en provenance de l’Allemagne.

Mercato OM : Une signature imminente dans les tuyaux ?

Comme rarement par le passé, l’Olympique de Marseille a été assez actif cet été. Nouveau président de l’ OM, Pablo Longoria cherche à offrir à Jorge Sampaoli l’effectif le plus compétitif possible. Raison pour laquelle le club phocéen a déjà officiellement engagé neuf joueurs cet été. Aux dernières nouvelles, une nouvelle officialisation serait imminente à Marseille. L’Équipe assure que la direction marseillaise est parvenue à un accord pour recruter Amine Harit. Le milieu marocain devrait débarquer dans le cadre d’un prêt, assorti ou non d’une option d’achat. Son contrat avec le pensionnaire de Bundesliga court jusqu’en juin 2024. L’ancien du FC Nantes devrait poser ses valises ce weekend et enchaîner avec la visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Longoria donne le ton pour la suite de l’été

En attendant l’officialisation de la signature d’Amine Harit, Pablo Longoria s’est lâché sur la suite du mercato de Marseille. Le président de l’ OM assure qu’il va rester actif jusqu’au 31 août prochain, date de clôture officielle du marché des transferts. « Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d'améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. À l’affût jusqu’à mardi 23h59 ? On aime le mercato », a lancé le responsable marseillais dans les colonnes du quotidien sportif.