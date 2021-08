OM : Longoria prépare une fin de mercato de folie à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 28 août 2021 à 13:15

La fin du mercato s’annonce très mouvementée à l’ OM. Le président marseillais, Pablo Longoria, espère conclure quelques signatures avant la fermeture du marché des transferts, prévue le 31 août prochain.

Mercato OM : Longoria veut renforcer le milieu de terrain

Pour son premier mercato estival à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a marqué les esprits. Le président marseillais, avec peu de moyens financiers, est parvenu à boucler l’arrivée de neuf nouveaux renforts cet été. Et la direction de l’OM est loin d’avoir terminé ses emplettes estivales. Les dirigeants olympiens souhaitent désormais renforcer le milieu offensif.

Pour épauler Dimitri Payet au poste de meneur de jeu, le profil d’Amine Harit (Schalke 04) plait beaucoup aux Phocéens. Selon les informations de L’Équipe, les trois parties seraient déjà tombées d’accord pour son prêt à l’ OM. L’ancien joueur du FC Nantes devrait rejoindre Marseille dans les prochains jours. Et ce n’est pas tout, un intérêt de l’ OM est toujours d’actualité pour Adam Ounas.

Malgré la concurrence de Torino, l’international algérien pencherait en faveur de l’Olympique de Marseille. Longtemps réticents à l’idée de perdre leur joueur, les dirigeants de Naples auraient même donné leur feu vert pour son prêt à Marseille. Les Marseillais et Napolitains seraient en train de finaliser les derniers détails pour son transfert. Mais la priorité de cette fin de mercato de l’ OM se trouve ailleurs, en attaque pour être plus précis.

Pablo Longoria prépare un dernier gros coup en attaque

Le besoin exprimé par Pablo Longoria, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, est en effet directement lié au départ de Dario Benedetto. Le buteur argentin a rejoint Elche sous la forme d’un prêt et a laissé un grand vide derrière lui qu’il faudra rapidement combler. À très court terme, l’objectif de l’OM est donc on ne peut plus clair : se renforcer en attaque.

« C’est une vérité de dire qu’on est à la recherche d’un élément offensif. Il reste 4 jours, l’effectif n’est pas complet », a reconnu Pablo Longoria dans des propos rapportés par RMC Sport. Alors qui sera le futur grand attaquant de l’ OM ? Il y a eu des rumeurs, des noms, des pistes plus ou moins sérieuses. Mais au final, cela n’a pas abouti. Le dossier Andy Delort, qui semblait être le plus avancé, s’est même brutalement refermé. Pas de quoi pour autant alarmer Pablo Longoria. Le président marseillais prépare une grosse surprise pour son attaque en cette fin de mercato. Les noms d’El Bilal Touré (Stade de Reims) et Cyle Larin (Besiktas) sont évoqués.