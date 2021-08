LOSC : Point de Létang sur les derniers instants du Mercato Lillois

Publié par ALEXIS le 29 août 2021 à 00:35

Olivier Létang, président du LOSC, a fait un nouveau point sur le Mercato de son équipe, à trois jours de la clôture du marché de l’été. Il a évoqué les dossiers chauds concernant Sven Botman et Zeki Celik.

LOSC : Létang, « on reste en éveil pour améliorer l’effectif »

Le mercato estival du LOSC semble bouclé, dans le sens des arrivées, à écouter Olivier Létang. « Je ne suis pas un grand fan des achats de dernière minute. Je préfère que ce soit préparé, que ce soit identifié. Ce n’est jamais très bon d’avoir des achats paniques », a-t-il fait remarquer en conférence de presse. Lille OSC va pourtant être obligé de se renforcer dans l’urgence en cas de départs, dans les derniers instants avant la fermeture du marché le 31 août à minuit. « Comme tout le monde, on reste en éveil jusqu’au 31, au cas où on pourrait améliorer l’effectif. On ne va pas vous dire par rapport à des postes spécifiques », a déclaré le président des Dogues.

Lille OSC espère garder Sven Botman

Notons que Sven Botman et Zeki Celik, par exemple, sont très courtisés à l’étranger. Il est donc possible qu’ils soient transférés par el LOSC d’ici mardi, en cas d'offres intéressantes. Mais à ce jour, le souhait d’Olivier Létang est de garder son effectif. « L’important, c’est aussi de garder ses joueurs. Sven Botman, c’est toujours la même idée. On va le garder avec nous. Pour Zeki Celik, on a eu une offre de la Fiorentina qu’on a déclinée. On n’a pas reçu d’offres de l’Atletico Madrid », a indiqué le dirigeant du LOSC, alors que l’agent du défenseur latéral droit turc a néanmoins confirmé des contacts entre le club espagnol et son protégé.

Orestis Karnezis sur le départ !

Le club champion de France 2021 a recruté un gardien de but cet été, pour prendre la place de Mike Maignan transféré à l’AC Milan. Il s’agit d’Ivo Grbic (25 ans) arrivé de l’Atlético Madrid. Du coup, l’équipe du coach Jocelyn Gourvennec se retrouve avec 5 portiers. Olivier Létang a expliqué comment la situation est gérée à Lille. « Ivo Grbic est arrivé. On a Leo Jardim (la doublure, ndlr), qui devrait rester. Il y a Adam Jakubech (24 ans), revenu de prêt de Courtrai, et Orestis Karnezis (36 ans). Karnezis, nous avons discuté avec lui (d’un possible départ, ndlr), mais il est toujours sous contrat avec Lille (jusqu’en 2023) », a fait savoir le président. Il faut noter que Lucas Chevalier (19 ans) a été prêté à Valenciennes FC en Ligue 2.