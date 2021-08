LOSC Mercato : Officiel, Ivo Grbic dans les cages lilloises !

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 15:27

Ivo Grbic devient bien le remplaçant de Mike Maignan au LOSC. Le portier international espoir croate de 25 ans, arrivant de l'Atlético de Madrid, s'est engagé, ce jeudi, avec le club champion de France. Il a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison sous forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Ivo Grbic prêté au LOSC avec une option d'achat de 7 M€

En quête du successeur de Mike Maignan transféré à l’AC Milan, le LOSC a finalement choisi Ivo Grbic, doublure de Jan Oblak à l’Atlético de Madrid. Le club de Ligue 1 et son homologue espagnol auraient trouvé un accord pour la signature du portier de croate de 25 ans dans le Nord. Le Croate s'est engagé ce jeudi et son officialisation a été actée dans la foulée. « Je suis très heureux de rejoindre le LOSC et remercie le club pour l’accueil que j’ai pu recevoir. C’est une grande opportunité pour moi. J’ai l’intention de tout donner sur le terrain afin d’aider l’équipe cette saison », a déclairé Ivo Grbic. Les dirigeants lillois et ceux de l’Atlético se sont entendus sur un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat à 7 M€.

Ivo Grbic devrait être le n°1 dans les perches du LOSC, à la place du décevant Léo Jardim. Successeur provisoire de Mike Maignan, le Brésilien de 26 ans a concédé 7 buts en 2 matchs de championnat, soit 3 contre le FC Metz (3-3) et 4 lors de la lourde défaite contre l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-4).

Ivo Grbic poussé dehors par Jan Oblak

Ivo Grbic est arrivé chez les Colchoneros en août 2020 en provenance du Lokomotiv Zagreb (Croatie), suite à un transfert acté à 3,5 M€. Il est sous contrat à Madrid jusqu’en juin 2024. Lors de sa première saison, le portier attendu au LOSC a fait seulement une seule apparition en Coupe du Roi à la mi-décembre 2020. Ivo Grbic est resté dans l’ombre de l’indéboulonnable Jan Oblak (28 ans) toute la saison dernière et n’a joué aucun match en Liga et en coupe d’Europe avec l’Atlético de Madrid.