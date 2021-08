ASSE : La frustration de Puel après la défaite contre l'OM

Publié par Ange A. le 29 août 2021 à 04:35

L’AS Saint-Étienne a vécu sa première défaite de la saison samedi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-1). Claude Puel s’est exprimé après le revers des Verts au Vélodrome. La rencontre comptait pour la 4e journée de Ligue 1 Conforama.

L’ASSE tombe contre Marseille au Vélodrome

Après trois matchs nuls lors des précédentes journées, l’AS Saint-Étienne a connu sa première défaite. Samedi, l’ ASSE s’est inclinée (3-1) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la 4e journée de Ligue 1. Mattéo Guendouzi (23e), Gerson (51e) et Cengiz Ünder (68e) ont permis à Marseille de l’emporter. Timothée Kolodziejczak (32e) a permis aux visiteurs de sauver l’honneur sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Après la rencontre, Claude Puel a fait part de sa frustration après cette contreperformance. « On a fait une première période en dedans. On a été pauvres, techniquement », a d’abord lâché le technicien castrais en conférence de presse d’après-match.

Les carences de l’ASSE face à l’OM selon Claude Puel

Pour Claude Puel, ses poulains n’ont pas été au rendez-vous. « Il faut savoir être ''tueurs''. Marseille a fait un bon match mais on est frustrés car, quand on a su mettre plus le pied sur le ballon, on les a fait douter et le match aurait pu tourner […] On a manqué de créativité, l’étincelle, la touche finale quand on a eu la capacité de le faire. C’est dommage », a déploré le coach de l’ASSE. Il estime d’ailleurs avoir été lésé par l’arbitrage. « Pendant notre période plus forte, on prend ce deuxième but qui nous fait très mal. Mais on repart et on a cette balle de 2-2. Je pense qu’il y a penalty également. Mais le VAR en décide autrement », a lâché l’entraîneur stéphanois. Battu par Marseille, Saint-Étienne va tenter de se relancer contre le Montpellier Hérault après la trêve internationale.