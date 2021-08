OL Mercato : Un indice de taille tombe pour ce gros deal

Publié par Ange A. le 29 août 2021 à 07:25

Comme indiqué par Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais va boucler une grosse signature d’ici la clôture du mercato. L’ OL devrait frapper un coup du côté de la Russie pour s’offrir son prochain renfort.

L’ OL touche au but pour cette jolie signature

Au sortir de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Nantes vendredi (0-1), Jean-Michel Aulas a fait une importante annonce concernant le merctao. Le président de l’ OL a indiqué qu’il allait bouclée une « grosse arrivée » d’ici la clôture du marché des transferts. Si le président lyonnais n’a avancé aucun nom, plusieurs sources s’accordent à dire qu’il s’agit de Sardar Azmoun. L’attaquant iranien est l’une des cibles prioritaires de Lyon cet été. Aux dernières nouvelles, le club rhodanien a considérablement avancé dans ce dossier. But Football assure notamment Lyon et le Zénit Saint-Pétersbourg sont tombés d’accord pour le transfert d’Azmou vers Lyon. Un détail ne manque plus que pour ce départ soit effectif.

Le dernier obstacle pour Lyon dans le dossier Azmoun

Pour le média en ligne, la formation russe ne compte par libérer Sardar Azmoun sans lui trouver un remplaçant. La même source avance que le Zénit doit y parvenir d’ici la fin du weekend. Dans ce cas, l’attaquant iranien devrait donc rejoindre Lyon lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l’ OL. L’attaquant iranien de 26 ans s’envolera ensuite pour le rassemblement de sa sélection nationale. Selon But, le transfert de l’international iranien (55 sélections/37 buts) va coûter 15 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais, hors bonus. L’avant-centre devrait s’engager en faveur du club rhodanien pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026.