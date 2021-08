OL Mercato : 11M€, une première offre formulée au Zénith

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 13:03

Jean-Michel Aulas avait promis des renforts à l’ OL avant la fin du mercato estival. Il a joint l’acte à la parole en transmettant une offre pour un buteur évoluant à l’étranger selon les informations de L'Équipe.

OL : Proposition de 11 M€ au Zénith pour Sardar Azmoun

Lors de l’officialisation de la signature de Xherdan Shaqiri à l’ OL, Jean-Michel Aulas avait promis d’autres renforts avant la fermeture du marché des transferts de l’été, le 31 août à minuit. « On va continuer à renforcer notre équipe », avait-il lâché. Ce mercredi, le quotidien sportif apprend que l’Olympique Lyonnais est passé à l’offensive pour recruter l’avant-centre du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun. La direction de l’ OL aurait envoyé une offre estimée à 11 M€ au club russe pour le transfert du buteur.

Le Zénith avait fixé l’indemnité de transfert de l’international iranien (52 sélections pour 34 buts inscrits) à 20 M€ au début de l’été, mais ils ont finalement décidé de revoir leur exigence à la baisse, vu le contexte de crise et le peu d’intérêt que suscite Sardar Azmoun sur le marché. Les clubs ne se bousculent pas pour ce dernier en ce moment, alors qu’il est un buteur confirmé. De plus, son contrat exipre dans dix mois, soit le 30 juin 2022.

Sardar Azmoun, un attaquant décisif

Le nom du n°7 du Zénith Saint-Pétersbourg est associé au club rhodanien ces dernières semaines. En effet, l’ OL est en quête d’un buteur pour remplacer Memphis Depay, parti librement au FC Barcelone cet été. Lyon a certes recruté Xherdan Shaqiri (ailier), mais Peter Bosz a besoin d’un attaquant de pointe décisif capable de mettre plus d’une quinzaine de buts en Ligue 1 la saison. Et Sardar Azmoun coche les cases pour succéder au Néerlandais. La saison dernière, il a marqué 19 buts et délivré 6 passes décisives en 24 matchs de championnat disputés. Ce début d’exercice 2021-2022, le joueur courtisé par l’ OL a déjà marqué 5 buts et offert une passe décisive en 6 matchs joués.