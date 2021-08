PSG Mercato : La réponse cash de Kimpembe pour son avenir

Publié par Ange A. le 30 août 2021 à 00:05

Cadre du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe vient d’en dire plus au sujet de son avenir. Le futur du défenseur central était au cœur des spéculations suite à l’arrivée de Sergio Ramos.

Annonce de taille de Presnel Kimpembe sur son avenir

Les supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas prêts d’oublier ce mercato estival. Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi ont rejoint le PSG en tant que joueurs libres. La direction du club francilien n’a déboursé que 60 millions pour débaucher Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Avec ces arrivées à faire des envieux, la concurrence s’est davantage accrue dans l’effectif de Mauricio Pochettino. En défense, l’avenir de Presnel Kimpembe a fait couler beaucoup d’encre suite à la signature de Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real encore en délicatesse sur le plan physique, le vice-capitaine parisien tient sa place de titulaire. Dimanche, il était encore aligné d’entrée lors du succès des siens sur la pelouse du Stade de Reims (0-2). Interrogé par Prime Video Sport, le défenseur de 26 ans s’est montré optimiste quant à son avenir à Paris.

Kimpembe ferme la porte à un départ du PSG

Presnel Kimpembe ne se voit pas quitter le Paris Saint-Germain. Mieux, il se voit y finir sa carrière. « Finir ma carrière au PSG ? Quel joueur n’aimerait pas être au PSG aujourd’hui ? Surtout avec l’équipe qui se dessine. On a un effectif de grande qualité. Tous les grands joueurs aimeraient jouer ici, donc pourquoi pas. Je me focalise sur le présent, ça a l’air romantique tout ça, mais le football d’aujourd’hui ne l’est plus trop », confie le champion du monde tricolore (20 sélections). Prolongé l’été dernier jusqu’en 2024, le défenseur central dispose encore du temps pour continuer à écrire les plus belles de l’histoire du club. Avec son recrutement XXL, le board parisien espère notamment enfin soulever le Saint-Graal : le trophée de la Ligue des champions.