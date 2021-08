PSG Mercato : Ça se tend déjà en interne avec Sergio Ramos !

Publié par Thomas le 18 août 2021 à 23:51

A en croire la presse espagnole et notamment la Cadena Ser, la nouvelle recrue parsienne Sergio Ramos, rendrait très mécontent la direction du PSG, à cause de son attitude en interne jugée capricieuse. Le défenseur espagnol se comporterait comme une "star" et agaçerait l'entraîneur ainsi que son staff.

PSG mercato : Sergio Ramos déjà un problème à Paris ?

Le Paris saint Germain réalise peut-être cet été le mercato le plus abouti de son histoire. Avec « seulement » 60 millions d’euros dépensés, le club peut se vanter d’avoir réunis un grand nombre de star au sein de son effectif, avec des signatures splendides. Si Lionel Messi fait figure de tête d’affiche indétrônable du mercato Rouge et Bleu, des grands noms du football comme Gianluigi Donnarumma où encore Sergio Ramos sont venus renforcer un effectif parisien déjà très solide. Si sur le papier l’équipe de Mauricio Pochettino fait rêver tous les observateurs du football, dans la pratique, la tâche ne s’annonce pas simple pour le technicien argentin, qui devra faire cohabiter tous ces égos au sein d’une équipe très internationale.

Selon la Cadena Ser, des premières discordes se feraient ressentir au sein du PSG à cause du défenseur espagnol Sergio Ramos. Le club francilien serait très mécontent de l’attitude proposée par l’ancien défenseur du Real Madrid, qui se comporterait de manière très égoïste depuis son arrivée. Le joueur afficherait certaines exigences auprès du staff et des employés du Paris saint Germain, qui ne passeraient pas en interne. Alors que tous les attentions se portent depuis plus d’une semaine sur Leo Messi, il est possible que son éternel rival au Real se sente délaissé.

Il n’est de secret pour personne, que Sergio Ramos est, et à toujours été, un leader d’équipe, que ce soit en sélection avec la Roja où avec le Real Madrid où il a joué pendant 16 ans. Avec l’arrivée de l’Argentin à Paris, le défenseur de 35 ans sait que de nombreuses responsabilités lui seront enlevées au détriment du sextuple Ballon d’Or.

L’aventure parisienne ne commence pas de la meilleure des façons pour Ramos, qui souffre d’une blessure à la cuisse, et qui n’a toujours pas pu débuter avec le PSG.