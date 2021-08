Stade Rennais Mercato : Rennes s'active pour un défenseur de L1

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 15:37

Malgré un recrutement très prometteur avec pas moins de six arrivées de marques depuis le début de l’été, le Stade Rennais a relancé une piste importante en défense. Les bretons se seraient activés pour enrôler l’un des défenseurs centraux les plus prolifiques du championnat de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Un grand défenseur de Ligue 1 sur les tablettes

La défaite surprise face au SCO d’Angers ce dimanche, ternit un début de saison très prometteur des Rennais, qui se sont notamment qualifiés pour la Ligue Europa Conférence, victorieux face à Rosenborg. Auteur d’un mercato réfléchi, à mettre au crédit du directeur sportif Florian Maurice, le SRFC semble ne pas vouloir stopper son recrutement de sitôt, à moins de 48 heures de la fin du marché des transferts. Si les bretons cherchent toujours à signer un grand attaquant, notamment après la blessure de Doku, il se pourrait qu’ils enrôlent d’abord un défenseur central. Alors que les Rennais viennent d’acter la vente de Rafik Guitane au Stade de Reims (prêté dans la foulée au Maritimo), le club souhaiterait récupérer un très bon défenseur pour parfaire sa charnière centrale.

Le Stade Rennais aurait, selon Foot mercato, relancé la piste menant au Ghanéen Alexander Djiku. Auteur d’une très belle saison 2020-2021, le Strasbourgeois est courtisé par plusieurs clubs en Europe et faisait office de plan B pour les bretons, en cas d’échec avec Loïc Badé. Le joueur sous contrat jusqu’en 2023 au RCSA, avait fait part à sa direction de sa volonté de jouer l’Europe cette saison. Le SRFC pourrait dégainer aujourd’hui ou demain une offre aux Alsaciens. Dans le même temps, le club breton s’active pour signer un attaquant de haut niveau et aurait jeté son dévolu sur deux pistes, le buteur de Hull CityMallik Wilks, tout juste promu en Championship et l’attaquant du MHSC Gaëtan Laborde, qui réalise un très bon début de championnat (3 buts inscrits en 4 matchs).