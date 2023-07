En fin de contrat au RC Strasbourg, Alexander Djiku a quitté le club alsacien. Il s'est engagé officiellement avec le Fenerbahçe. Son message d’adieu.

Mercato RC Strasbourg : Alexander Djiku s'engage avec le Fenerbahçe

Après quatre saisons passées au RC Strasbourg (2019-2023), Alexander Djiku n’a pas renouvelé son contrat en Alsace. Il est parti librement et a signé au Fenerbahçe en Turquie, après avoir passé sans souci la visite médicale ce lundi. La signature de l’ex-capitaine du RCSA dans le championnat turc a été officialisée par le club d'Istanbul. Il a signé un contrat de trois saisons jusqu'au 30 juin 2026, avec une année supplémentaire en option.

L'international ghanéen (21 sélections, 1 but) avait pris part à 127 matchs sous le maillot du RC Strasbourg, dont il était le capitaine pendant les deux dernières saisons (de 2021 à 2023). Il part de l'Alsace alors que le club est racheté par les propriétaires de Chelsea FC et que Patrick Vieira a été nommé nouvel entraineur principal des ''Bleu et Blanc''.

Mercato : L'émouvant message d' adieu d'Alexander Djiku au RCSA

Dans un message émouvant posté sur les réseaux sociaux, le défenseur de 28 ans a fait ses adieux au Racing Club Strasbourg. « Je suis arrivé ici en 2019, quatre ans, et une centaine de matchs plus tard, je suis un homme heureux et accompli », a écrit Alexander Djiku sur son compte Twitter. « C’est en grande partie grâce au Racing Club de Strasbourg. Je n'oublierai jamais ces moments à la Meinau, ces ambiances folles, cette ferveur. Strasbourg m'a fait découvrir la coupe d'Europe, et j'ai eu l'honneur de porter son brassard. Je m'en vais le cœur lourd, mais j'emporte avec moi une partie de vous », a-t-il poursuivi.