Man United Mercato : L'arrivée de Cavani au Barça compromise ?

Publié par Thomas le 31 août 2021 à 14:25

Après l’arrivée tonitruante de Cristiano Ronaldo à Manchester United, la hiérarchie en attaque semble fortement perturbée et il est probable que les dirigeants se séparent de certains joueurs. Selon RMC Sport, les Red Devils auraient proposé l’ancien parisien Edinson Cavani au Barça, un club qui cherche à se renforcer offensivement malgré de gros soucis financiers.

Man United Mercato : Cavani proposé au Barça

Arrivé en 2020 à Manchester United, l’ancien grand attaquant de Naples et du PSG, Edinson Cavani, pourrait faire ses valises aujourd’hui d’Angleterre. L’Uruguayen ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer, qui a récemment vu débarquer l’un des tous meilleurs joueurs de la planète dans ses rangs. Utilisé qu’une seule fois depuis la reprise à cause d’une blessure (38 minutes disputées contre les Wolves), Edinson Cavani ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers l’Espagne, un pays où il a longtemps été courtisé. Sous contrat jusqu'en juin prochain à Manchester, le joueur est plus que jamais poussé vers la sortie par son club.

Manchester United a récemment offert le numéro 7 de Cavani au quintuple Ballon d’Or portugais, poussant un peu plus le départ de l’Uruguayen. Le Mundo Deportivo assure de sources catalanes, que le Barça s’est vu proposer le joueur hier par les Red Devils. Si le prix de Cavani semble accessible pour le Barça, son salaire conséquent pourrait bloquer son transfert à quelques heures de la fin du mercato. Le journaliste italien, spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, a d'ailleurs démenti l'arrivée de Cavani au Barça.

Un attaquant toujours très fiable

Meilleur buteur du Paris Saint-Germain après 7 saisons dans la capitale, Edinson Cavani reste à 34 ans une valeur sûre au poste d’attaquant. La saison dernière, l’Uruguayen a marqué 17 buts, en rentrant dans la rotation offensive, dont 5 buts inscrits en Europa League. En signant au Barça, Cavani viendrait épauler un Memphis Depay très esseulé à la pointe de l’attaque catalane, et apporterait son expérience à une équipe très rajeunie.