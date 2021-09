PSG Mercato : Le clan Haaland fixe ses conditions à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 05:55

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait faire l’objet d’une offensive gigantesque de la part du PSG dans les tout derniers instants du mercato estival. Conscient de cette situation, l’agent de l’attaquant de 21 ans aurait déjà fixé ses conditions concernant un éventuel transfert de son poulain.

Les folles exigences de Raiola pour Haaland

Annoncé comme le grand favori pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Erling Haaland ne devrait finalement pas quitter le Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international norvégien veut rester une saison supplémentaire à Dortmund avant d’étudier les différentes options qui s’offrent à lui. Toutefois, Sport Bild assure que Mino Raiola, l’agent du joueur du BVB a bien tenté de le placer dans une autre équipe avec des conditions démentielles.

En effet, le média britannique assure que le représentant de Haaland a exigé à Chelsea un salaire annuel de 50 millions d’euros, dont 5% pour lui, plus un bonus à la signature de 40 millions d’euros. Si le PSG veut absolument faire du phénomène norvégien le successeur de Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi devra mettre la main à la poche. Cependant, un tel scénario ne risque pas de se produire dans la capitale française ce soir.

Le directeur général de Mönchengladbach glace le PSG

Dans des propos accordés à Sport Bild, le directeur général du Borussia Mönchengladbach a expliqué qu’un départ d’Erling Haaland serait difficile à envisager cet été au Paris Saint-Germain ou ailleurs avant la fermeture du mercato estival. En effet, Max Eberl assure que son homologue du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, n’a pas pour habitude de se coucher aussi facilement devant une offre colossale si le club n’a pas vraiment besoin de vendre.

« Comme je connais Aki Watzke, l’argent ne lui suffira pas. Il n’y a pas d’alternative à Haaland dans l’effectif. Tous les objectifs de la saison seraient en danger. Et Aki est un Noir et Jaune », a déclaré le dirigeant allemand. Et finalement, il aura eu raison parce que le mercato vient de fermer ses portes et Haaland n’a pas bougé du BVB.