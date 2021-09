Tottenham Mercato : La mise au point de Kane sur son échec avec City

Publié par Timothy le 01 septembre 2021 à 19:40

Le buteur de Tottenham, Harry Kane, est revenu sur son transfert raté à Manchester City. Néanmoins, tout prête à croire que le buteur anglais n'a pas vraiment été perturbé par les rumeurs à son égard. Il a pris la parole au micro de TalkSport.

Harry Kane était tout proche de signer à Manchester City lors de ce mercato estival, qui souhaitait l'enrôler après avoir bouclé le transfert de Jack Grealish. Le club anglais était prêt à mettre sur la table la somme de 150 millions d'euros pour se l'offrir. Si en interne, tout était bouclé entre le joueur et les Citizens, Kane ayant déjà donné son accord au club pour un contrat de cinq saisons, le président de Tottenham est venu détourner ce transfert imminent.

Le président de Tottenham s'oppose au transfert de Kane

Daniel Levy a en effet refusé les approches formulées à l'encontre de son joueur. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, Harry Kane n'a pas vraiment été plombé par cette décision. « Je ne pense pas (que cet épisode ait nuit à ma réputation). Toute personne dans cette industrie connaît les tenants et les aboutissements et j'étais calme. C'était entre moi et le club. Quand tu connais la vérité et ce qui se passe, ta conscience est tranquille. J'ai eu des hauts et des bas et je sais que plein de gens savent que je suis un professionnel », a déclaré le buteur des Spurs au sujet des critiques qui lui sont tombées dessus cet été.

Le buteur de 28 ans est ensuite revenu sur la suite de sa carrière et les objectifs fixés avec Tottenham, dont une éventuelle bataille avec Man City en Premier League. « Maintenant, je me concentre à aller de l'avant en gagnant avec Tottenham, cette année ne sera pas différente. On a bien commencé en Premier League avec trois victoires et on a un nouveau coach. Je me concentre là-dessus. On veut gagner le plus de match possibles et gagner ce trophée (la Premier League) que j'ai toujours voulu. Je suis plutôt bon pour m'éloigner de tout. Après la finale, j'étais en Angleterre quelques jours puis je suis parti en vacances deux semaines, j'étais à peine sur mon téléphone », a-t-il souligné.