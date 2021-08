Mercato PSG : Harry Kane après Messi, ça se précise pour Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 15:15

Harry Kane veut quitter Tottenham durant ce mercato estival et le PSG est toujours associé à l’attaquant anglais. D’ailleurs, le club parisien pourrait avoir une ouverture pour le meilleur buteur de Premier League de la saison écoulée après avoir mis la main sur Lionel Messi.

Harry Kane veut toujours quitter Tottenham pour Man City, mais

Nouvel entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo a récemment déclaré en conférence de presse que Harry Kane « poursuit sa préparation. Le retard, toutes ces choses, je pense que Harry a besoin de travailler, il a travaillé aujourd'hui et il continuera à travailler jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'équipe. » Alors que les rumeurs d’un départ sont de plus en plus amplifiées, le successeur de José Mourinho assure que son joueur de 28 ans est encore loin de quitter son club formateur.

Pourtant en Angleterre, le Daily Mail assure ce lundi que l’international anglais veut effectivement quitter les Spurs et qu’il l’a d’ores et déjà signifié à sa direction. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Kane veut rejoindre Manchester City et Pep Guardiola pour gagner des trophées dans sa carrière. À deux semaines de la fin du mercato estival, le coéquipier de Son Heung-Ming attend même une offre des Citizens dans la semaine. Toutefois, cette offre pourrait ne jamais arriver. Ouvrant ainsi la voie du natif de Walthamstow au Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à tenter sa chance pour Harry Kane ?

En effet, d’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, aucune négociation n’existe à ce jour entre les dirigeants de Tottenham et leurs homologues de Manchester City concernant le vice-champion d’Europe en titre. La source locale explique que les Londoniens ne comptent pas renforcer un concurrent direct en lui cédant leur meilleur élément. Si le joueur veut aller au bras de fer, la direction de Tottenham est disposée à le laisser partir, mais à condition que se soit chez un autre cador européen à l’étranger.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est donc cité comme le second choix du buteur des Three Lions. Surtout que le joueur rejoindrait son ancien mentor Mauricio Pochettino avec lequel il a conservé d’excellentes relations. Après Lionel Messi, le PSG et Leonardo pourraient encore frapper très fort sur le marché des transferts, mais tout dépend de Kylian Mbappé.